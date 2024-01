Video viral: domiciliario entrega pedidos galopando a caballo y con casco

En muchas ciudades de Colombia y el mundo se ha vuelto una escena común ver a muchas personas desempeñando labores de repartidores a través de vehículos como automóviles, motocicletas o bicicletas, facilitando así el servicio de aplicaciones de entrega de alimentos. Sin embargo, hay individuos que, a pesar de carecer del medio de transporte convencional para llevar a cabo tal tarea, buscan ingeniosas alternativas para superar este obstáculo.

Recientemente, se ha viralizado en plataformas de redes sociales un insólito video que muestra a un repartidor realizando su entrega sobre un caballo. La curiosa escena, poco común ya que generalmente se asocia este tipo de trabajo con automóviles, motocicletas o ciclistas, fue compartida por Mary Carmen Álvarez a través de su cuenta en TikTok @marycarmenalavre175.

En el video, se aprecia a un joven repartidor, equipado con una llamativa bolsa de color naranja, llegar a su destino montado en un caballo. Este inusual método de transporte atrajo la atención de la cliente destinataria del pedido, quien sorprendida le preguntó al repartidor el motivo de utilizar un caballo. La respuesta del joven fue contundente: "Todo el mundo puede andar en lo que sea, en lo que se de su voluntad".

La grabación rápidamente se volvió viral, acumulando más de un millón de reproducciones y más de 1.500 comentarios asombrados ante la peculiaridad de la situación, así como bromas por parte de algunos usuarios.

El repartidor portaba una mochila de Didi Food, el hombre llegó galopando hasta la puerta de la cliente, desmontándose con destreza y entregando el paquete, reproduciendo las acciones típicas de un repartidor convencional. Aunque no se menciona el lugar de la grabación del video, por el acento de las personas que hablan se entiende que ocurrió en México.

Se hizo viral

"Uno puede andar en lo que sea", reiteró el repartidor cuando fue cuestionado por la creadora del video sobre la elección de este singular medio de transporte. Los comentarios en la publicación no se hicieron esperar, reflejando la sorpresa y el humor de la audiencia ante esta inusual y creativa forma de realizar entregas.

“Así no gasta gasolina", “Es todoterreno", “Y la propina para cuando", “Ante todo la seguridad, va con casco", "En esas calles no subiría el Ferrari", "Puro premium", "Rompiendo barreras en cualquier lugar, en moto, caballo, carro", “Todavía pregunta que por qué en caballo. Una moto ahí no sube", "Jajaja, nueva modalidad de transporte", fueron algunos de los comentarios que se observan en la publicación. Algunos de ellos responden a la necesidad del repartidor de llegar a través de ese medio de transporte puesto que se observa la dificultad de la ruta de acceso al ser una vía destapada.