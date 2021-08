¡Alzate, Papa! El artista cantará sus más grandes éxitos en el Gran Festival de La Kalle

Jorge Andrés Alzate Ríos, más conocido como Alzate, es uno de nuestros artistas más queridos de la casa, y por eso, hace parte de los artistas invitados al Gran Festival de La Kalle, donde promete deleitar a los Kallejeros de Corazón con temas musicales que han hecho cantar a más de uno.

Nació en 1980 en la ciudad de Medellín, hijo de Gloria Ríos y Jorge Alzate, ha construido su carrera musical con esfuerzo y mucha perseverancia, pues siendo el mayor de tres hermanos aprendió muchas lecciones de vida desde muy pequeño.

Aunque a Alzate no le gustaba el piano su mamá lo obligó a tomar unas clases con tan solo años de edad, cosa que hoy en día le agradece, pues desde allí despertó en él ese amor por las melodías. Cinco años más tarde escribió y compuso su primera canción.

Aunque cursó algunos estudios en aviación, no pudo terminar la carrera, pues era muy costosa y su familia no era muy adinerada, por lo que su sueño de volar quedó interrumpido por algunos trabajos a los que se dedicó en Medellín para sobrevivir; fue taxista, profesor de música e instalador de cables.

Fue en Los Ángeles, California, donde encontró grandes oportunidades y alternó sus días de trabajo en construcción con la música y la aviación, pues no quería abandonar ninguno de sus sueños.

Finalmente, el artista pudo darse a conocer como cantautor, y ahora es uno de los artistas más reconocidos en el género popular, donde ha podido complacer a sus fanáticos con éxitos como: ‘Maldita traición’, ‘Mi venganza’, ‘Ya me cansé’, ‘Ni que fueras la más buena’, entre otros. Así que no te pierdas de su presentación en el Gran Festival de La Kalle que se realizará el próximo 21 de agosto desde las 7:00 p.m. No te desconectes de los 96.9, señal TDT y lakalle.com