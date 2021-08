Óscar Armando Díaz de León Huez, más conocido como Carin León tiene 32 años de edad y los cumplió recientemente. En La Kalle le hacemos un reconocimiento por ser uno de los cantautores mexicanos más queridos y te contamos cosas que no sabías del artista.

Carin comenzó a tocar guitarra y a componer canciones desde los 15 años, y aunque no le gustaba ninguna de las materias que vio en la escuela y en el colegio, ya que consideraba que no le aportaban, se esmeró por fortalecer sus habilidades.

Pues así lo dijo en una entrevista para el programa Estrellas Imperiales Music , en la que, incluso, sugirió que cambiaran el modelo de educación, ya que manifestó que hay mucha información que nos hacen aprender que no sirve para nada.

"Qué materia no te gustaba en el colegio?", le preguntaron, a lo que León respondió: "Ninguna, yo viví muchas cosas bonitas en la escuela, pero pienso que la escuela debería ser diferente... siento que deberían enfocarse en las actitudes y no retacarnos información que no nos va a servir nunca".

Por eso, el joven yendo en busca de su sueño decidió unirse al del Grupo Arranke, donde se abrió paso en el mundo musical.

Sin embargo, aunque le fue muy bien, él quería brillar con luz propia, por eso comenzó a trabajar como solista y así empezó a ganar reconocimiento y muchos admiradores, pues sus hermosas letras e increíble voz conquistaron de inmediato a cientos de personas.

Publicidad

Cabe resaltar que León ha alcanzado el éxito, según él, gracias a las letras de sus canciones, ya que dichos sencillos están más enfocados en contar historias reales, bonitas o tristes, en vez de enfocarse solo en el ritmo para atraer a personas para ganar más dinero.

“Yo me preocupo mucho por la calidad de la música y el aspecto visual lo dejo al final. La creatividad siempre le viene ganando al dinero, cuando las cosas son honestas y con calidad, entonces conecta con la gente y eso no tiene rival”, dijo.

El cantante aseguró que lo más importante de hacer música, es llegarle a las personas al corazón y a sus sentimientos, por eso cada día está reinventándose.

“Yo todo el tiempo estoy pensando en qué se me ocurre hacer, siempre quiero hacer algo nuevo y la gente siempre está al pendiente de historias nuevas”, agregó.

Aunque cabe mencionar que dice que compone dependiendo de cómo se siente, pues no solo involucra historias reales, sino que sus propios sentimientos.

“Yo compongo dependiendo de cómo me sienta de ánimo. A veces comienzas con una canción de amor y termina siendo una cumbia. Yo soy una persona con una imaginación muy activa que hasta yo me creo mis mentiras", manifestó.

Publicidad

Cabe mencionar que una de las canciones más exitosas del cantante mexicano ha sido “Me la aventé”, la cual alcanzó el Top 6 en las revistas especializadas en música, Billboard y Monitor Latino.

Asimismo, es de resaltar que el famoso que vive con su esposa y cuñado, es una persona muy noble, que ama las cosas sencillas y que como muchos le tiene miedo al olvido.

Por eso, cada día se esfuerza por hacer grande su legado, aunque eso no significa que ha dejado las cosas que ama, como los tacos de carne y su película favorita, 'El Señor de los Anillos'.

Aquí te dejamos algunas de las canciones más escuchadas de Carin León quien es el artista internacional invitado al Gran Festiva La Kalle este 21 de agosto: