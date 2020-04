Alan Ramírez calentó Instagram con pregunta picante que le hizo a sus seguidoras

El guapo cantante de música popular Alan Ramírez quiso picar a sus seguidoras con una pregunta muy atrevida y las fanáticas no se quedaron atrás para responderle.



El artista subió una foto y le preguntó a sus fans: "¿Si me pudieras robar un beso,en donde me lo darías?".



Las atrevidas respuestas a la pregunta no se hicieron esperar, pues muchas escogieron la boca, el cuello y otras partes para darle el anhelado beso al artista.