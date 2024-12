Ajustes en los horarios para visitar Monserrate durante las fiestas de Fin de Año

El Cerro de Monserrate , uno de los principales atractivos turísticos de Bogotá, tendrá modificaciones en sus horarios de acceso durante las celebraciones de Navidad, Año Nuevo y el puente festivo de Reyes , para atender la alta demanda de visitantes.

Desde el 24 de diciembre hasta el 1 de enero , el horario general para subir por el sendero será de 5:00 am a 1:00 pm Todos los días, excepto los martes, cuando permanecerá cerrado. Para las jornadas del 24 y 31 de diciembre, el horario será reducido, de 5:00 am a 11:00 am

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) también ha emitido algunas recomendaciones para quienes deseen disfrutar de este espacio natural. Se sugiere llevar hidratación, protector solar y gorra , así como evitar el uso de rutas alternas no habilitadas. El sendero alternativo por el Parque Nacional Pico del Águila no estará disponible durante este período.

Para quienes no puedan subir a pie, el funicular o el teleférico son opciones recomendadas. Estos servicios operarán con horarios especiales: de lunes a sábado, de 6:30 am a 12:00 am; los domingos, de 5:30 am a 6:00 pm; y los días festivos, de 6:30 am a 6:00 pm

En cuanto a restricciones, se advierte que no se permitirá el acceso a menores de un metro de altura ni a adultos mayores de 65 años o personas con movilidad reducida , quienes deberán hacer uso del funicular o teleférico.

Está prohibido ingresar con mascotas, coches o caminadoras, así como realizar actividades que afecten el entorno, como el consumo de alcohol o el uso de dispositivos de sonido.

La seguridad de los visitantes será una prioridad durante esta temporada. Se desplegarán equipos de apoyo logístico y seguridad , y se contará con la colaboración de la Policía de Carabineros y gestores de convivencia.

Además, se implementarán controles de acceso mediante semaforización para regular el aforo, y si es necesario, se realizarán cierres preventivos de la Avenida Circunvalar.

El IDRD hace un llamado a disfrutar de este ícono bogotano de manera responsable, protegiendo tanto la salud de los visitantes como el medio ambiente.

