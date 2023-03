Anuel AA responde a tiradera de Karol G: "Ni tu eres Shakira ni yo soy Piqué"

Anuel AA se ha consolidado como uno de los artistas más famosos a nivel mundial y quien hace algún tiempo no estrenaba nueva música, sin embargo, después del lanzamiento del tema de Karol G y Shakira llamado 'TQG' , el puertorriqueño estrenó su nuevo tema titulado 'Más Rica Que Ayer'.

En esta canción Anuel dijo varias frases que llamaron la atención de los internautas quienes aseguraron que le estaba respondiendo a la letra de Karol G, pues allí habló de una relación amorosa y además aseguró que 'tú no ere' Shakira ni yo Piqué', hablando de la polémica que hubo tras el divorcio de la reconocida pareja.

Parte de la letra dice de 'Más Rica Que Ayer' dice: "Yo te fallé y lo que has hecho es desquitarte, por eso ni te juzgo, tú ni puede' lastimarme, si tú me perdona', te perdona' lo que hicimo', ustede' no son ni la mitad de lo que tú y yo fuimo', yo era un ignorante y manejarlo no supimo', a vece' lo que damo' no es lo que recibimo', ya ni tengo tu contacto, pero si tú quiere' sigo siendo el nene y me escribe', tírame el DM, no pa' estar peleando, tú no ere' Shakira ni yo Piqué".

Recordemos que hace algún tiempo Karol G aseguró que estaba en una relación amorosa y, aunque no dijo nombres, varios seguidores de la artista especulan que se trata de su colega Feid, puesto que en redes sociales ha habido algunas coincidencias en cuanto a ropa y lugares que visitan.

Publicidad

Debido a esto, muchos creen que Anuel asegura que está a la espera de que Karol termine su relación con Feid para volver a intentarlo.

Por otro lado, recordemos que, al parecer, Maluma y Anuel AA estrenarán pronto una canción pues el cantante paisa compartió una foto con el puertorriqueño en un estudio de grabación. Imagen que despertó un sinfín de comentarios y fans siguen a la espera del lanzamiento.

Publicidad

Te puede interesar: Objetos para tus mascotas con materiales reciclados