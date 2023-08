Anuel AA habría reaccionado a la tiradera de Karol G y Shakira; "Soy inolvidable"

Karol G y Shakira presentaron hace poco a nivel mundial su nueva canción en colaboración llamada 'TQG' y, aunque las mismas cantantes han dicho que el tema no es una tiradera para sus exnovios, varos internautas aseguran que sí.

Recordemos que parte de la letra dice: "Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias" o "Verte con la nueva me dolió pero ya estoy puesta pa' lo mío. Lo que vivimos se olvidó y eso es lo que te tiene ofendido".

Pasados algunos días del estreno y de ver el boom mundial que tuvo la canción, Anuel AA apareció en sus redes sociales mostrando algunas fotos y videos en los que se le ve haciendo oficio.

Pero lo que más llamó la atención fue el texto con el que acompaño el posteo, pues según varios internautas, sería la respuesta a Karol G por su canción.

Y es que Anuel AA escribió: "DEBATE AMISTOSO: Cuál es la razón de que ANUEL AA sea tan inolvidable ??????? POSIBLES TEORÍAS: A.) LA PERLA. B.) LA LENGUA. C.) EL SEXO INCREÍBLE. D.) TODAS LAS ANTERIORES. MI OPINIÓN ES QUE esta perla me ha hecho el hombre más inolvidable SOBRE LA FAZ DE LA TIERRA!!!!!!! 🤣🤣".

De esta manera, el cantante de Puerto Rico le estaría mandando un mensaje a Karol asegurando que después de tanto tiempo separados, ella aún sigue pensando en él.

La publicación de Anuel hasta el momento cuenta con más de dos millones de me gusta y miles de comentarios de todo tipo: "Si pero ella te rechazó con perla con dinero y real hasta la muerte", "Al menos ella usa tu nombre para hacer plata, burlarse, en fin, y tú solamente eres reconocido por ser un simple ex", "Eres inolvidable Por que eres un hombre muy responsable a cada niño le tiene su mamá y de paso le gusta negar a sus hijos...".

