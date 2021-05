'Bandida' de Yeison Jiménez, una canción para dedicar a la 'mala rompecorazones'

Yeison Jiménez , uno de los mejores exponentes de la música popular en Colombia, estrenó el tema 'Bandida' y está más feliz que nunca con la respuesta del público a este nuevo tema de despecho que promete ser parte de las noches de copa para cantar a grito herido.

La canción habla de una mala mujer que no supo valorar a un hombre que en realidad la amaba, pero cuando llega la hora de decir adiós no hay marcha atrás. El video fue grabado en una hacienda y el artista comparte set con una hermosa modelo.

"No voy a llorar, ni que valiera la pena

No voy a tomar,para la de mi quincena

Que culpa tengo en mi vida

Si me encontré una bandida

Y ahora tengo el alma perdida...", dice una de las estrofas de este maravilloso tema en la gran voz de Yeison Jiménez.

El artista se mostró complacido con este tema y asegura que fue hecho con amor para todos los fans que aman su música para cantarle al despecho. El video ya supera las 600 mil reproducciones en YouTube y tiene buenos comentarios.