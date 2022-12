Carolina Acevedo DESMIENTE que hizo parte del ‘prosticatálogo’ del ‘Chapo’ Guzmán

En uno de los registros que hicieron en las propiedades del señor Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán”, fue encontrado un libro con fotografías de distintas modelos y actrices del mundo, al que bautizaron como ‘catálogo de prepagos’ .

Para sorpresa de Carolina Acevedo ella estaba incluida en la lista, a lo que quiso pronunciarse al respecto escribiendo un comunicado de prensa y dando una explicación al respecto: “por razones que desconozco, aparece una foto mía”, comentó Acevedo.

“En los últimos días me he visto seriamente afectada a raíz de una publicación del diario Publimetro México. Desconozco la existencia del libro y si en el reposan imágenes mías. Más aún, desconozco la supuesta foto que allí pueda aparecer, teniendo en cuenta que el mundo digital da la posibilidad de acceder a miles de imágenes, no sólo mías sino de cualquier persona en el mundo entero”, agregó en el comunicado que escribió para desmentir dicha información.

La actriz está indignada por la irresponsable distribución de dicha información y ante todo pide respeto por su familia, su hijo, su esposo y su carrera como profesional.

Lee el comunicado completo aquí:

