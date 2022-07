Celia Cruz: 19 años sin su presencia pero su legado sigue siendo inmortal

Un 16 de julio, hace 19 años, la cantante cubana Celia Cruz dejó este mundo terrenal, para llenar de sabor y "azúcar" el más allá. En sus últimos meses de vida la emblemática artista, luchó contra el cáncer sin embargo este la derrotó.

No obstante su legado musical sigue siendo inmortalizado en las fiestas, reuniones y festivales de salsa y música tropical, pues lo cierto es que como Celia no hay dos. Su carisma, su estilo extravagante, pero sobre todo su particular voz, llevaron a la música tropical a hacerse popular en el mundo entero.

'La vida es un carnaval', 'Quimbara', 'Rie - Llora' y 'La negra tiene tumbao', son tan sólo algunas de las obras que Úrsula Hilaria Celia de la Caridad de la Santísima Trinidad Cruz Alfonso, dejó en este mundo para que la gente cantara, bailara y acompañara sus mejores momentos de la vida.

Aunque ella era una mujer que emanaba alegría cada vez que decía "azúcar", cabe resaltar que algunos capítulos de su vida estuvieron marcados por momentos con tintes amargos, pues por mucho tiempo no pudo regresar a Cuba , su país natal, pues el entonces presidente Fidel Castro, se lo prohibió por ella haber viajado al que él consideraba un país enemigo: Estados Unidos.

Y por si fuera poco, en Estados Unidos tampoco la tuvo muy fácil, pues de acuerdo con el Miami Herald, durante mucho tiempo Celia fue considerada por muchos norteamericanos como "una famosa cantante comunista y estrella del escenario". Por dicha razón , decidió mudarse a Nueva York donde empezó a ganar mucho reconocimiento por su talento, tras hacer parte de la orquesta de Tito Puente; además fue bautizada como 'La reina de la salsa' ya que era la única mujer que en ese entonces se desenvolvía en la escena neoyorquina.

