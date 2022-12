Con duro mensaje para las criticonas, Elizabeth Loaiza publicó foto DESNUDA

Elizabeth Loaiza sacudió las redes sociales por una fotografía que posteó en Instagram. No solo por cómo sale, sino también por el mensaje con la que acompañó la imagen.

En la instantánea aparece la exparticipante de El Desafío acostada en la cama, boca abajo y completamente desnuda.



“Por aquí les dejo, me retiro lentamente... Que hablen lo que quieran, al fin y al cabo, ya estoy acostumbrada. Lo que digan no me quita, ni me pone. Soy una mujer como las que critican. Solo que con la diferencia que para mantener ese cuerpo que ven ahí voy al gimnasio y como bien, no me siento a criticar a otras. Solo buena energía y les recuerdo algo, mostrar el… no es sinónimo de venderlo. El mío no tiene precio, para eso trabajo. Solo digo, ¿no? Cuando lean dirán esta pelada esta loca, pero lo que digo es la realidad de la vida. Las más feas son las que más critican, en vez de ocupar el tiempo en mejorar”, escribió.

No es la primera vez que Loaiza publica foto como estas, por esto sus seguidores no se escandalizaron, pero sí la llenaron de elogios.