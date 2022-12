¡Cuando Greeicy Rendón era POBRE! La anécdota que la hizo llorar en vivo

Greeicy Rendón abrió su corazón en el programa de baile ‘Mira quién baila’, en México. La artista contó por qué su vida es una película, refiriéndose al tema del día.

Lo primero que recordó fue su vida de artista, sobre todo al tener presente que su camino no ha sido nada fácil, naciendo en una familia con pocas posibilidades.

Recordó entre lágrimas una enseñanza que heredó de sus padres:

Rico no es el que más tiene sino el que menos necesita.

Contó que cuando eran niños, su mamá tenía que coser las maletas y uniformes de la familia y que cuando los zapatos les quedaban grandes, cortaban la punta para poder darles algún uso.

“Ahora que he empezado a conseguir mis cosas, veo atrás y los recuerdos muy felices”, expresó emocionada la cantante: Yo no me desvivo por el dinero, concluyó.

