¡Desgarrador! Wisin LLORÓ al recordar a su hija muerta

Hace ocho meses el cantante Wisin vivió uno de los momentos más difíciles de su vida, su pequeña hija murió al poco tiempo de nacida producto de un Sindrome llamado Pataut que afecta el sistema nervioso y cardíaco.

Durante una entrevista con Don Francisco, el puertorriqueño rompió en llanto y dio un emotivo mensaje a la audiencia, mientras ratificaba la dura situación en el entorno familiar,

"Solemos darle importancia a cosas que no tienen sentido. Después de esta pérdida, yo he entendido que necesitaba pasar tiempo con mis hijos (…)"

"Nos dijeron que Victoria moriría durante el parto y no fue así. Estaba esa incertidumbre de cuándo iba a fallecer. Salía del país con ese miedo de recibir esa llamada. Cuando sonaba el teléfono y era mi señora, decía: 'Señor que no me diga que Victoria murió'. Pero a los 30 días lamentablemente pasó”, contó entre lagrimas el ex integrante de Wisin & Yandel.