El Charrito Negro y su hijo Aragón Music dan detalles de sus recientes éxitos musicales

El Charrito Negro y su hijo Aragón Music nos acompañaron en las Tardes Famosas de la mandamás y compartieron con los oyentes sus últimos trabajos musicales 'Muriendo de amor' y 'No tiene sentido'.

Los temas que relatan el despecho a 'flor de piel' ya están disponibles en todas las plataformas musicales.

Los exponentes del género popular además dieron detalles de su vida artística con la llegada de la pandemia y compartieron los planes musicales que se vienen para los próximos días; conciertos, colaboraciones y giras son algunas de las sorpresas.

Si no has escuchado estos temas que están para cantar a 'grito herido' aquí te los compartimos. No olvides ver la entrevista completa a continuación: