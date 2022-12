El DESGARRADOR relato de Salma Hayek sobre los acosos de Weinstein

La actriz Salma Hayek se unió el miércoles al centenar de mujeres que han denunciado a Harvey Weinstein, alegando que el caído magnate de Hollywood la acosó sexualmente, la sometió a su ira creciente y hasta amenazó con matarla.



"Durante años fue mi monstruo", escribió la estrella mexicana en un ensayo publicado en The New York Times que detalla la tortuosa producción de la película "Frida" de 2002, la cual le valió una nominación al Óscar a mejor actriz.



Cuando la compañía productora de Weinstein firmó un acuerdo para financiar la película que Hayek soñaba hacer, la actriz tuvo que empezar a "decir que no", según contó en el artículo.

"No a abrirle la puerta a cualquier hora de la noche, hotel tras hotel, ubicación tras ubicación", escribió la actriz y productora de 51 años.



"No a tomar una ducha con él. No a dejar que me vea tomar una ducha. No a dejar que me dé un masaje. No a dejar que un amigo suyo desnudo me dé un masaje. No a dejar que me haga sexo oral. No a que me desnude con otra mujer".



La "ira maquiavélica" de Weinstein acompañó todos los rechazos y una vez incluyó "las terribles palabras 'te mataré, no creas que no puedo hacerlo'", contó.



Después de esquivar las demandas imposibles de Weinstein para mantener la película en buen camino, una vez que comenzó la filmación el acoso sexual se detuvo, dijo Hayek, "pero la rabia se intensificó".





El productor criticó su actuación, la reprendió por un papel en el que no mostraba atractivo sexual y aceptó dejarla terminar solo si accedía a hacer una escena de sexo con otra mujer. Entonces le exigió "desnudez frontal completa", recordó Hayek, quien al filmar la escena sufrió un ataque de nervios y tuvo que tomar un tranquilizante.



Cuando la película estuvo terminada, Weinstein habría dicho que no era lo suficientemente buena para presentarla en cines y amenazó con enviarla directamente al video.