Fredy Guarín confesó por qué se ENAMORÓ de Sara Uribe

El amor entre Sara Uribe y Fredy Guarín podría ser fácilmente una novela llena de escándalo y drama. Sin embargo, su historia dio un giro inesperado y, por el momento, viven una etapa de felicidad extrema.

Quien siempre ha dado declaraciones en público acerca de su relación ha sido Sara, pero esta vez fue el futbolista quien, en entrevista con la revista Tv y Novelas, contó detalles de cómo es que resultaron ambos en China.

Contó que lo que más le gusta de la paisa es que “es una mujer emprendedora y trabajadora, y lo ha demostrado”. Además, aclaró que no es por dinero que Sara haya regresado con él.

“Eso sí, lo tengo claro, muy claro: a uno en el estado en que ya está no lo buscan por lo lindo, ni por otras cosas. No. Ya sabemos por qué lo buscan a uno. Es duro, pero es cierto. Ella, en cambio, no me pide nada, le da pereza pedirme un peso, y es la que me invita a comer”.

Además, se enamoró de ella porque “ella es una mujer que me apoya en todo: en mi carrera, como padre, dándome fuerza y alegrándome todo el día”.

Aprovechó para aclarar que su relación con Sara se dio cuándo él ya estaba separado de Andreina Fiallo, es decir, según él, nunca ‘se cruzaron’.