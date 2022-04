Joan Sebastián 'el poeta del pueblo' cumpliría hoy 71 años, su familia lo recuerda con música

Hace 71 años, en un día como hoy nació en México José Manuel Figueroa Figueroa, a quien todos conocimos mejor como 'Joan Sebastián'. Infortunadamente el artista quien era considerado uno de los hombres más románticos de su país, falleció el 13 de julio de 2015 debido al cáncer de huesos que se posó en su cuerpo desde el año de 1997.

Por eso, con el fin de rendirle un homenaje a su vida, este 8 de abril su familia decidió reunirse y llevarle hasta su tumba una de las cosas que el más amaba y le removía fibras: música.

Ahí, acompañados de músicos en vivo, la familia de "El poeta del pueblo", como muchos le decían por su gran habilidad para crear versos casi perfectos hasta de las cosas más nimias, fue recordado con amor y nostalgia. Pues bien dice un famoso dicho que 'la verdadera muerte es el olvido' y aunque el cantante ya no nos acompañe en el terreno físico, su legado musical sigue más vivo que nunca.

Por otra parte los seguidores del cantante no quisieron quedarse atrás, y con motivo de su cumpleaños compartieron en redes sociales un video en el que el artista habló del día de su nacimiento:

“Nací repiquetearon las campanas, y se alzaron en vuelo las palomas que hacían su nido, currucuteando su amor en la cornisa; nací un 8 de abril en primavera, cuando todo florece, hasta el cardo y floreció el amor, Marcos y Celia le pegaron al blanco, que buen dardo ¿no?, nací con la mejor de las estrellas y es que nací bajo un cielo limpio y claro, nací rico, sin dinero pero rico, exento a un sufrimiento: ser avaro. Crecí como los ciervos corriendo en libertad entre espinas y flores, me alimentó el amor, me hizo un blindaje para enfrentarme al infortunio y cosas peores, no soy un ángel pero nací con alas, descubran las de ustedes y vuelen, vuelen, vuelen hacia la felicidad".

