Justin Bieber regresa a los escenarios luego de sufrir parálisis facial

Justin Bieber, el cantautor canadiense, quien comenzó su carrera musical muy joven ha resaltado por su estilo y puestas en escena ganando un grupo de fanáticos que siempre aclaman su presencia.

Hace un tiempo, el famoso cantante se vio obligado a posponer su gira, al mostrarse en sus redes sociales con un problema en su rostro, decidiendo hablar al respecto afirmando que sufría de parálisis facial, lo que le impedía gesticular bien.

“Como pueden ver, este ojo no parpadea. No puedo sonreír en este lado de la cara. Esta fosa nasal no se mueve. Así que hay una parálisis total en este lado de mi cara”, dijo en ese entonces el famoso cantante.

Tras un anuncio el día martes por la promotora de conciertos AEG, se informó el regreso del cantante a los escenarios el 31 de julio con fechas ya estipuladas.

El canadiense comenzará con un tour de 75 fechas en el listado de presentaciones, iniciando con su presencia en el Festival de Verano de Lucca en Italia, seguido de cinco conciertos en Europa, dirigiéndose luego a Suramérica.

La gira concluirá en Reino Unido en las ciudades de Glasgow, Londres, Birmingham en los segundos meses del año 2022, complaciendo a todos sus fans que han estado esperando por sus incomparables shows.

Cabe resaltar que todo el plan del tour se debió cancelar porque Justin Bieber había sido diagnosticado con el síndrome de Ramsay Hut, una parálisis facial a causa de una afección del nervio facial cercano al oído que mantuvo parte de su rostro completamente inmóvil durante varias semanas.

Tomada de: La promotora AEG / página de industria musical

