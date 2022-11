Karol G envía sentido mensaje tras el fin de su gira 'Strip Love Tour'; recordó a Colombia

Karol G dio por finalizada su gira 'Strip Love Tour', con la que realizó 33 presentaciones a lo largo de tres meses; la artista colombiana dejó un conmovedor mensaje en sus redes sociales agradeciendo a sus seguidores.

La intérprete de 'Gatubela' aprovechó su cuenta de Instagram para compartir varias imágenes de los mejores momentos de su gira y reveló que se va con el corazón lleno de amor. La publicación se hizo viral en pocos minutos.

"Viví estos últimos dos meses de la forma más intensa y consciente que alguna vez lo haya hecho… 33 shows entre Estados Unidos y Canadá, 33 shows SOLD OUTS y más de medio millón de personas que gozamos juntas cómo nunca, familias enteras, niños, adultos, viejitos. TODOS bailando y disfrutando la vida en el mismo lugar", escribió junto a las fotografías.

Además, recordó a su patria y mencionó que es un país lleno de talento y de gente trabajadora. Así mismo, también resaltó el papel de sus fans por su entrega en cada show.

"Tengo que decir que tengo el público más lindo, el que más canta, el que más baila, los que más gritan, los más especiales… Amé los disfraces, las flores, los regalitos, los letreros, las veces que no me dejaban cantar por gritarme cosas bonitas, las veces que me hicieron llorar de amor y que lloraron conmigo", puntualizó.

Y agregó: "Le dedico esto a mi casita 🇨🇴 Colombia! que está llena de talento y de personas que trabajan a diario por salir adelante".

Vale la pena mencionar que durante la gira, la paisa logró presentarse en el Madison Square, así mismo, regaló entradas para su próximo concierto a una fan que la siguió a cinco presentaciones. Asimismo, vivió el nacimiento de una bebé en Fresno, una mujer que inició labores de parto en pleno concierto de 'La Bichota'.

