Varios artistas a nivel nacional e internacional se siguen pronunciando tras conocer la muerte de Vicente Fernández este domingo 12 de diciembre, en México.

La cantante de música popular Arelys Henao es una de las artistas que expresó su pesar por la pérdida del músico ranchero.

En La Kalle tuvimos una entrevista con la artista quien nos contó algunas anécdotas que vivió junto a Vicente Fernández y nos habló sobre la importancia del legado que deja el ‘charro de Huentitán’ en su fase de artista y también como persona.

“Lo conocí el 30 de agosto del año 2015, en que pude viajar y grabar junto a él”, comenzó diciendo Arely Henao al recordar cómo conoció a chente.

Expresó que este viaje fue demasiado importante en su vida y su carrera artística que “quedó marcado en mí ese momento”.

La cantante nos contó que conoció de Vicente Fernández a un ser humano noble y humilde, al que la fama nunca lo llevó a olvidar que todos somos iguales.

“Era una persona increíble y maravillosa, por eso siento el dolor de la familia Fernández, porque perdieron a un gran ser”, dijo la cantante colombiana.

Reconoció en el charro de México a “un hombre autentico y original”.

Vicente Fernández tenía un carisma que Arelys Henao pudo conocer y nos contó que “por todo lo hacía reír a uno”.

Además, destacó que el cantante “era un hombre sincero y muy del pueblo, con buenos sentimientos”.

La exitosa cantante de música popular hizo una reflexión sobre la importancia de no perder la humildad y seguir siendo buena persona pese a la fama, pues, según sus palabras, “uno como artista es solamente un segundo en este mundo”.

“A todos nos va llegando el turno, pero queda lo bueno que hicimos, y don Vicente nos deja muchas coas para aprender”, recalcó la cantante.

Dijo que Fernández tenia claras sus ideas, su vida, el pensar de la música, el pensar de la ranchera y el concepto de la música.

Por eso agradeció a Dios el haberle permitido viajar a México y conocer al ídolo en su rancho.

“Estuve grabando todo el álbum ‘Mi historia’; grabé una canción de su autoría y una canción en la que me dirigió la voz que se llama ‘Dime qué voy a hacer’, la cual aún no he lanzado.

La artista recordó una imagen de Vicente Fernández “ahí sentadito contando historias y haciéndonos reír con sus anécdotas; pero es doloroso hoy levantarme con esta triste noticia”.

Henao reconoció también que Fernández “le dio el estatus al mariachi que necesitaba y puso la ranchera en todo el mundo. Era una persona que tenía claro el concepto de artista”.

Por último, la reina de la música popular hizo un llamado a nunca dejar de ser buenas personas y no perder la humildad pese a la fama, el éxito o el dinero.

Algo que recalcó destacando el legado de Vicente Fernández, de quien dijo que “aprendí que el artista es del pueblo y que el artista tiene que ser humilde”.

Pues recordó que el intérprete de Mujeres divinas “fue un hombre al que no le importaba salir a la puerta de su rancho a atender la gente y tomarse cientos de fotos con sus seguidores; algo que muchísimos artistas no hacen”.