Latin Grammy 2021: Nominados y horario para disfrutar de estos premios

La noche de este jueves será muy especial para los artistas nominados a los Latin Grammy 2021 y quienes después de dos años de pandemia se vuelven a reunir en un mismo lugar para celebrar la entrega de estos premios.

La edición 22 del gran evento será de manera presencial y se llevará a cabo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada (Estados Unidos). La ciudad ya se está preparando para recibir a los cantantes e invitados especiales quienes deben cumplir con los protocolos de bioseguridad para evitar la propagación del Covid-19.

Algunos de los artistas que se subirán al escenario para hacer su show serán Juanes, Ozuna, Mon Laferte, Natalia Lafourcade, Los Dos Carnales, Maná, Nicki Nicole, Nella, Danna Paola, Nathy Peluso, Gloria Trevi, Myke Towers, Yotuel, y muchos más.

El consejero delegado de la Academia Latina de la Grabación, Manuel Abad, indicó "Nuestra Academia se esfuerza continuamente en apoyar a la comunidad de la música latina por medio de reconocimientos y premios inclusivos, que distinguen las obras de los artistas más representativos de la excelencia musical actual".

Si deseas ver la transmisión en vivo de estos premios a través de TNT, acá te dejamos los horarios de algunos países en Latinoamérica:

Publicidad

7 p.m: México

8 p.m.: Perú, Colombia

9 p.m.: Venezuela

10 p.m.: Argentina, Chile

Las categorías principales de nominados a los Latin Grammy 2021

*Álbum del Año

Vértigo — Pablo Alborán

Mis amores — Paula Arenas

El últim o tour del mundo — Bad Bunny

Salswing! — Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta

Mis manos — Camilo

Nana, Tom, Vinícius — Nana Caymmi

Privé — Juan Luis Guerra

Origen — Juanes

Un canto por México, Vol. II — Natalia Lafourcade

El madrileño — C. Tangana

*Canción del Año

“A tu lado” — Paula Arenas & María Elisa Ayerbe, compositoras (Paula Arenas)

“A Veces” — Diamante Eléctrico, compositor (Diamante Eléctrico)

“Agua” — J Balvin, Alejandro Borrero, Kevyn Mauricio Cruz Moreno, Derek Drymon, Mark Harrison, Stephen Hillenburg, Jhay Cortez, Alejandro Ramírez, Ivanni Rodríguez, Blaise Smith, Tainy & Juan Camilo Vargas, compositores (Tainy & J Balvin)

“Canción bonita” — Rafa Arcaute, Ricky Martin, Mauricio Rengifo, Andrés Torres & Carlos Vives, compositores (Carlos Vives & Ricky Martin)

“Dios así lo quiso” — Camilo, David Julca, Jonathan Julca, Yasmil Jesús Marrufo & Ricardo Montaner, compositores (Ricardo Montaner & Juan Luis Guerra)

“Hawái” — Édgar Barrera, René Cano, Kevyn Cruz, Johan Espinosa, Kevin Jiménez, Miky La Sensa, Bryan Lezcano, Maluma, Andrés Uribe & Juan Camilo Vargas, compositores (Maluma)

“Mi guitarra” — Javier Limón, compositor (Javier Limón, Juan Luis Guerra & Nella)

“Patria y vida” — Descemer Bueno, El Funky, Gente De Zona, Yadam González, Beatriz Luengo, Maykel Osorbo & Yotuel, compositores (Yotuel, Gente De Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo & El Funky)

“Que se sepa nuestro amor” — El David Aguilar & Mon Laferte, compositores (Mon Laferte & Alejandro Fernández)

“Si hubieras querido” — Pablo Alborán, Nicolás “Na’Vi” de la Espriella, Diana Fuentes & Julio Reyes, compositores (Pablo Alborán)

“Todo de ti” — Rauw Alejandro, José M. Collazo, Luis J. González, Rafael E. Pabón Navedo & Eric Pérez Rovira, compositores (Rauw Alejandro)

“Vida de rico” — Édgar Barrera & Camilo, compositores (Camilo)

*Mejor Nuevo Artista

Giulia Be

María Becerra

Bizarrap

Boza

Zoe Gotusso

Humbe

Rita Indiana

Lasso

Paloma Mami

Marco Mares

Juliana Velásquez

Publicidad

*Grabación del año

Si hubieras querido – Pablo Alborán

Todo de ti – Rauw Alejandro

Un amor eterno (versión balada) - Marc Anthony

A tu lado – Paula Arenas

Bohemio - Andrés Calamaro y Julio Iglesias

Vida de rico – Camilo

Suéltame Bogotá - Diamante eléctrico

Amén - Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Camilo, Evaluna Montaner

Dios así lo quiso – Ricardo Montaner y Juan Luis Guerra

Te olvidaste – C. Tangana y Omar Apollo

Talvez – Caetano Veloso y Tom VelosoÁlbum del año

Vértigo - Pablo Alborán

Mis amores – Paula Arenas

El ultimo tour del mundo – Bad Bunny

Salswing! - Rubén Blades & Roberto Delgado y orquesta

Mis manos – Camilo

Nana, Tom, Vinicius – Nana Caymmi

Privé - Juan Luis Guerra

Origen – Juanes

Un canto por México, VOL. II – Natalia Lafourcade

El madrileño - C. Tangana

*Mejor álbum vocal pop

Dios los cría - Andrés Calamaro

Mis manos - Camilo

Munay – Pedro Capó

K.O. - Danna Paola

De México - Reik

*Mejor álbum de música urbana

Goldo Funky - Akapellah

El ultimo tour del mundo – Bad Bunny

Monarca - Eladio Carrion

Enoc - Ozuna

Lyke Mike – Myke Towers

*Mejor canción urbana

A fuego – Farina

Agua – Tainy y J Balvin

Dákiti - Bad Bunny y Jhay Cortez

La curiosidad – Jay Wheeler, Dj Nelson y Mike Towers

Patria y vida – Yotuel, Gente de zona, Descember Bueno, Maykel Osorbo, el Funky

*Mejor álbum pop rock

Mira lo que me hiciste hacer – Diamante eléctrico

Mis grandes éxtios - Adan Jodorowsky, The French Kiss

Origen – Juanes

V.E.H.N. - Love of lesbian

El reflejo – Rayos laser

*Mejor álbum tropical contemporáneo

Legendarios - Billo´s

Río abajo – Diana Burco

Brazil305 – Gloria Estefan

Acertijos – Pedrito Martínez

La música del carnaval – XX Aniversario – Juventino Ojito y Su son mocaná

Publicidad

*Mejor álbum de música ranchera/mariachi

Cuando te enamores – El bebeto

A mis 80´s - Vicente Fernández

#Charramillenial – Lady – Nora González

Ayayay! (Super deluxe) - Christian Nodal

Soy México - Pike Romero

*Mejor álbum de pop contemporáneo en portugués

Cor - Anavitória

A bolha – Vitor Kley

Duda Beat & Nando Reis – Nando Reis y Duda Beat

Será que vocé vai acreditar? - Fernanda Takai

Chegamos Sozinhos em casa Vol.1 - Tuyo

*Mejor canción en portugués

A cidade – Chico chico y Joao Mantuano

Amores e flores – Melim

Espera a primavera – Nando Reis

Lágrimas de alegría - Maneva ft. Natiruts

Lisboa - Anavitória ft. Lenine

Mulheres nao tem que chorar – Ivete Sangalo ft. Emicida

*Mejor álbum vocal pop tradicional

Vértigo - Pablo Alborán

Mis amores – Paula Arenas

Privé - Juan Luis Guerra

Doce margaritas – nella

Atlántico a pie – Diego TorresMejor canción pop

Adiós - Sebastián Yatra

Ahí - Nella

Canción bonita - Carlos Vives & Ricky Martin

La mujer - Mon Laferte & Gloria Trevi

Vida de rico – Camilo

*Mejor Fusión/Interpretación Urbana

El amor es una moda - Alcover, Juan Magan & Don Omar

Tatto (Remix) - Rauw Alejandro & Camilo

Nathy Peluso: BZRP Music Sessions, VOL.36. - Bizarrap & Nathy Peluso

Diplomático - Major Lazer Featuring Guaynaa

Hawái (Remix) - Maluma & The Weeknd

*Mejor Interpretación Reggaetón

Tu veneno – J Balvin

La tóxica - Farruko

Bichota – Karol G

Caramelo – Ozuna

La curiosidad - Jay Wheeler, DJ Nelson & Myke TowersMejor Canción de Rap/Hip Hop

Booker T - Bad Bunny

Condenados - Akapellah

La vendedora de placer - Lito MC Cassidy

Sana Sana - Nathy Peluso

Snow tha product: BZRP Music Sessions, VOL.39 - Bizarrap, Snow Tha Product

Publicidad

*Mejor álbum de rock

Curso de levitación intensivo - Bunbury

Control - Caramelos De Cianuro

Los Mesoneros Live desde Pangea - Los Mesoneros

Luz - No Te Va Gustar

El pozo brillante – Vicentico

*Mejor Canción de Rock

Ahora 1 – Vicentico

Distintos – De La Tierra

El Sur - Love Of Lesbian Featuring Bunbury

Hice todo mal - Las Ligas Menores

Venganza - No Te Va Gustar y Nicki Nicole

*Mejor Canción Pop/Rock

A veces - Diamante Eléctrico

Cosmos (Antisistema Solar) - Love Of Lesbian

El duelo - Zoé

Ganas - Zoe Gotusso

Hong Kong - C. Tangana & Andrés Calamaro

*Mejor Álbum de Música Alternativa

Kick 1 – Arca

Tropiplop - Aterciopelados

Cabra - Cabra

Un segundo MTV Unplugged - Café Tacvba

Calambre - Nathy Peluso