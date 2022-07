"No le ponen alma": Alfredo Gutiérrez no está feliz con la nueva generación del vallenato

La leyenda del vallenato Alfredo Gutiérrez se sinceró al opinar sobre la nueva generación que quiere darle vida al patrimonio vallenatero del país. El cantante suele decir que se conforma con los homenajes que siempre le han hecho y agradece los reconocimientos de entidades privadas y públicas que le rinden tributo a su extensa trayectoria.

Alfredo a sus 79 años ha ganado el gran título de ser el más influyente del folclor vallenato, aparte de ser admirado por su talento como acordeonero, músico, juglar, compositor, arreglista y cantante.

El gran artista ha transcurrido más de 70 años de carrera, obteniendo la admiración y respeto a nivel nacional e internacional, aparte de ser una inspiración para aquellos que le quieren seguir los pasos.

El ‘Monstruo del Acordeón’ ha mantenido el récord de ser el único en ganar tres veces el título de Rey profesional del Festival Vallenato.

Debido a su exitoso recorrido, el próximo jueves se mostrará una figura de cera del Alfredo Gutiérrez que estará en el Salón de la fama haciendo parte del Centro Cultural y de convenciones de Música Vallenata.

“Para mí, como colombiano, costeño, intérprete de la música vallenata, sabanera y tropical, es un honor y lo recibo con mucho cariño”, dijo Gutiérrez en una charla en un medio reconocido del festival del Vallenato.

En el proyecto de las esculturas la meta es desarrollar los más de 200 artistas de fama internacional que tiene la música vallenata. Para realizar la figura de cera de Gutiérrez se tomaron medidas meticulosas de toda su apariencia física y gestos.

Alfredo al conocer el proceso añadió, “Recibo este homenaje con mucho honor y aprecio, porque Valledupar ha sido para mí la fuente de mi inspiración, por ser tres veces Rey Vallenato y por todo el cariño que Valledupar me ha expresado a través de su vida artística”.

El gran cantante ha sido homenajeado por su canción ‘Festival de Guararé’ que se convirtió en un clásico de la música en América Latina.

En determinado momento, Alfredo Gutiérrez quiso hablar sobre la actualidad de la música vallenata y en especial de los acordeoneros, invitando a la nueva generación a ponerle “alma al acordeón y sentir el vallenato”.

“Los muchachos que salen no los han instruido, no hay historiadores, entonces ellos creen estar tocando vallenato porque lo están tocando en el acordeón diatónico de tres hileras que nos mandaron los alemanes; pero resulta que el hecho que estén tocando una melodía en un acordeón no quiere decir que estén tocando vallenato. No le ponen alma al acordeón, parece que no sintieran el vallenato, porque interpretan otra cosa”, expresó Alfredo.

Aunque recibe con agrado, amor y respeto todos los reconocimientos, el cantante de vallenato no dejó pasar por alto lo que escucha de la nueva generación en el género musical, así que públicamente expresó que pueden dar mucho más de lo que están acostumbrados.