Paulina Rubio publicó sensual FOTOGRAFÍA y usuarios demostraron que NO era ella

¡Paulina Rubio fue 'desenmascarada'! Descubrieron que la cantante publicó una foto que no es suya. A mediados de febrero, compartió una fotografía donde sale esquiando con un diminuto traje de baño. Sin embargo, tapó 'su rostro'.

Luego de varias semanas de dudas, medio mexicanos compartieron la foto real e inmediatamente se desencadenó una serie de críticas contra la 'Chica dorada', que debió quedar roja de la pena.

¡Entre cielo y redes no hay nada oculto! La intérprete de 'Ni una sola palabra' no se ha pronunciado y pese a que la foto que compartió en sus redes oficiales no tiene ningún texto, no pudo escapar de los comentario que juzgan su comportamiento.

