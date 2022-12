Pipe Bueno reveló que no dormía con Luisa porque le dio COVID-19 por segunda vez

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno están más felices que nunca en su relación y estrenándose como papás del pequeño Máximo. También ha estado distanciados no solo por asuntos laborales del cantante, sino porque le dio COVID-19 por segunda vez.

El cantante de música popular reveló todo en una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram en la que le preguntaron por qué no estaba durmiendo con Luisa en la misma cama.

"La gente preguntaba si dormíamos en camas separadas porque me vieron jugando play en otra cama. No dormía con Luisa porque me dio COVID-19 por segunda vez. El llamado es muy cortito, cuídense, no bajen la guardia porque uno se empieza a relajar porque empieza a pasar el tiempo y uno quiere salir. No sabemos exáctamente cómo me dio, pero nadie en casa afortunadamente se contagió", dijo Pipe.

La pareja ha estado muy feliz porque pronto arrancará un nuevo negocio que abrieron juntos. Se trata de un restaurante mexicano que estará ubicado en Cajicá.