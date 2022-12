¿Quién BESA mejor entre Angelina Jolie y Jennifer Aniston?

La rivalidad entre Jennifer Aniston- Angelina Jolie traspasa la pantalla, la relación con Brad Pitt dejó recuerdos e historias imposibles de borrar.



Sin quererlo, las dos siempre estarán relacionadas con este mediático triángulo amoroso.



¡Todo es noticia! Un reencuentro, una alfombra roja e incluso un actor con el que ambas hayan compartido escenas.



Fue el caso de Gerard Butler que durante el programa ‘Watch What Happens Live With Andy Cohen‘ se atrevió a responder cuál de las dos besa mejor.



Sí, para la envidia de muchos, este actor tuvo escenas muy cercanas con Angelina Jolie y Jennifer Aniston.



Andy Cohen, preguntó: Has besado a Angelina Jolie y a Jennifer Aniston en la pantalla grande, ¿quién besa mejor? ¡Oh, No! … Jennifer Aniston, respondió el actor.

