Shakira logró sobrevivir a un ataque de jabalíes en Barcelona: "Los he enfrentado"

Por medio de su perfil de Instagram con más de 70.7 millones de seguidores, Shakira , reconocida artista de talla internacional, dio a conocer que fue víctima junto con su hijo Milán de un ataque perpetuado por dos jabalíes.

El inesperado suceso ocurrió a plena luz del día en el parque Jardines de Pedralbes, Barcelona, España . "Miren cómo me han dejado el bolso dos jabalíes que me han atacado. Me han reventado todo y se iban llevando mi bolso para el bosque con mi teléfono", indicó la barranquillera.

Para recuperar sus pertenencias, la intérprete a sus 44 años demostró valentía y fuerza para enfrentarlos, contando con la suerte de salir ilesa de la comprometedora situación.

Shakira, para liberar un poco la tensión, bromeó con su hijo Milan de 8 años, al cual le pidió el favor de corroborar la versión para sus millones de fans y él reaccionó de manera enternecedora: "Milan, di la verdad... ¿Cómo se ha enfrentado tu mami a los jabalíes?".

La colombiana vive en este exclusivo sector con su familia desde el 2015, cuando la pareja compró la lujosa casa como segunda residencia, pues, su principal hogar es una villa de aproximadamente 3.800 metros cuadrados, ubicada también dentro de la Ciudad Condal.

Publicidad

Cabe aclarar que según expertos, en caso de toparse con estos animales agresivos, lo primordial es mantener la calma y evitar que el jabalí se sienta amenazado, ya que son muy peligrosos y pueden causar heridas letales y/o de muerte.