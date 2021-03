"Si no dejan de aplaudir, no dejo de cantar": ¿De dónde salió la icónica frase de Vicente Fernández?

Vicente Fernández es un ídolo de México que se robó el corazón de varias generaciones. 'Chente', como ya es conocido, tiene un vozarrón capaz de paralizar estadios enteros y quienes acuden a sus presentaciones en vivo aseguran que su show no tiene igual.

Además de cantar maravillosamente, el 'charro de Huentitán' tiene una particular frase que emplea en sus conciertos y que emociona al público: "mientras no dejen de aplaudir, no dejo de cantar".

Cuando pronuncia dicha frase el público grita y aplaude con más fuerza suplicando un tema más y que, ojalá, el concierto no termine aún. Pero, ¿de dónde salió esa icónica frase y cuál es la historia que esconde?

En una entrevista para Imagen Televisión, hace un par de años, Vicente Fernández reveló la razón y dejó a todos encantados con la anécdota. Al parecer, el cantante era invitado a amenizar palenques al comienzo de su carrera, pero fue en León, Guanajuato, donde todo ocurrió.

En ese entonces se acostumbraba a que el artista invitado cantara cuatro canciones para amenizar al público, pero todos iban a ver al cantante. Incluso, ese día el empresario del palenque le pidió que ya se bajara del escenario, pero la gente seguía aplaudiendo sin parar.

Entonces, mencionó en entrevista, él le dijo al público que quien lo había contratado ya quería que se metiera, "yo mientras ustedes no dejen de aplaudir, no dejo de cantar", así fue como nació.

Desde entonces, la frase lo acompaña en cada concierto que suelen ser largos, de hasta más de tres horas algunos. Esta historia demuestra que los aplausos del público son lo más importante para 'Chente'.