Siempre DIVA, Cristina Hurtado lo demostró con una FOTO a sus 21 años

Cristina Hurtado reveló un hermoso TBT en su cuenta de Instagram. Una foto de sus veinte años, con un look juvenil y la belleza que siempre la acompaña, la presentadora sorprendió, pero encantó a sus más de dos millones de seguidores.

Con el cabello largo y un tono más oscuro, 'obligó' a sus fans a pedir a gritos que se cambiara de imagen otra vez. Los comentarios no dejaron de halagar a esta

despampanante mujer por su apariencia en 2005.

El tiempo pasa volando, pero la hermosura de Hurtado parece perpetuarse con los años. ¡Divina!

"Siempre has sido angelical, qué linda eres, no has cambiado nada", fueron algunos de los comentarios.

Como es costumbre, las redes sociales de la artista están llenas del carisma y naturalidad. Sencillamente, mamacita.



