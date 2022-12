¡Sin pena! Jessica Cediel se dejó ver recién salida de la DUCHA

Sin duda, Jessica Cediel es una de las mujeres más bellas de la farándula colombiana y cualquier cosa que haga causa revuelo en redes sociales. Una foto sexi, un baile sensual, una historia en Instagram recoge miles de ‘me gusta’.

Sus seguidores admiran también que cuando se muestra al natural, lo hace sin ningún miedo y así quedo demostrado en un video que publicó en redes.

Recién salida de la ducha, con el pelo mojado contó a sus seguidores que se preparaba para un día especial.

“Esa soy yo, sin maquillaje, sin crema, sin nada… los quiero”, dijo la presentadora mientras se secaba con una toalla.

Recién salida de la ducha :D Jessica Cediel pic.twitter.com/WLOgH82Swn — Qué tal esto (@CorreDile) March 28, 2018

En las veces anteriores que se ha mostrados sin maquillaje, algunos de sus seguidores no han creído que de verdad no tenga nada de ‘producción’. Pero esta vez no dejó duda a ninguno que es bella de cualquier forma.