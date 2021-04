Video: la nota alta que hizo Jessi Uribe en un concierto por la que lo aplaudieron de pie

Jessi Uribe sigue cosechando éxitos en su carrera musical y los fans cada día están más felices con la música que les regala el santandereano. Recientemente, ofreció un concierto virtual llamado 'Otra historia' que transmitió desde el hermoso Cerro del Santísimo en Floridablanca, Santander.

El artista emocionó a todos con sus bellas canciones y más grandes éxitos que ya son a escala mundial. Incluso, compartió un fragmento de un video en el que cantó la canción 'Sobreviviré' que lo hizo tan famoso cuando participó en el reality 'A Otro Nivel'.

No obstante, su vozarrón se llevó muchos aplausos de los fans, pues hizo una nota bastante alta que dejó a más de uno con la boca abierta y le dejaron muchos comentarios halagando su talento.

"Los verdaderos cantantes nunca se rajan 👏🏼👏🏼 demostrando como debe ser", "

Chachoooooo pa cantar en esta vida..!", "Eso es voz!!!!!!! Y la tienes toda", le escribieron algunos seguidores.

"Como dijo el gran Juan Gabriel: Aquí les regalo este Do de pecho. Por si algún día ya no lo doy, me recuerden. Los amo 🙏🏻😘 #otrahistoria ", escribió Jessi Uribe en la publicación.