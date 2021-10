Video: Marbelle 'se fue de cu...' en pleno concierto en Medellín; los fanáticos quedaron preocupados

Tras su regreso progresivo a los eventos presenciales, y después de varios añitos de no hacer shows en ciudades del país, la también actriz Marbelle, regresó con toda, pues hasta caída incluida hubo y quedó registrada en video.

Por fortuna el 'totazo' no pasó a mayores, y aunque la intérprete de 'Adicta al dolor' se burló de la situación, sus fanáticos quedaron bastante preocupados. Sin embargo, ella aclaró las cosas en sus historias de Instagram, e incluso horas después posteó el video de la aparatosa caída.

“Hoy, por primera vez en mi vida, me caí en el escenario. Nunca había pasado un oso. Afortunadamente no me doble el pie, que era lo que tenía miedo que sucediera. Afortunadamente todo el mundo fue muy cariñoso”, contó en Instagram.

Fueron algunos fanáticos quienes la etiquetaron en sus videos donde se ve a la artista 'trepada' en unos tacones que facilitaron su perdida de equilibrio. Ella sin ningún problema compartió las imágenes y hasta posteó emojis de risa.