VIDEO: Silvestre Dangond recibió tremendo golpe en la cabeza con una botella durante concierto

Con el paso de los años Silvestre Dangond se ha convertido en unos de los artistas de música vallenata más queridos no solo en el país, sino que a nivel mundial ha sabido dejar en alto el nombre de Colombia.

Dangond siempre tiene una agenda bastante apretada y por ese motivo hace poco brindó uno de sus conciertos en Pitalito, Huila, lugar en el que vivió un momento algo incómodo.

Resulta que cuando estaba en tarima disfrutando de su concierto con sus cientos de seguidores, una persona del público lanzó una botella a la tarima y cayó justo en la cabeza del cantante.

En ese momento a Silvestre Dangond se le notó algo molesto, tanto es así que con su mano izquierda le hizo una seña a sus músicos indicándoles que dejaran de tocar.

El artista luego habló sobre la situación y aseguró que Dios le ayudó a controlarse, además, aprovechó para mandarle un mensaje a la persona que lo agredió físicamente: "Tú no vas a poder dormir tranquilo hoy porque tu cargo de conciencia es mucho más fuerte que el golpe que me diste. Yo seguiré mi camino cantando, disfrutando de la vida y aprendiendo. Aquí es donde uno controla la soberbia, el ego y Dios me dice contrólate".

Así mismo, Silvestre Dangond aseguró: "Pitalito yo sé que tú no tienes la culpa" y siguió con su exitoso concierto.

Lamentable Momento en que golpean a Silvestre Dangond en la cabeza durante el concierto en Pitalito. pic.twitter.com/3sxMyRfKd2 — cruzando fronteras (@cruzandofront26) November 14, 2022

Por medio de las redes sociales se ha viralizado una versión que dice que un hombre del público le lanzó el objeto al cantante debido a los celos, ya que su pareja le estaba hablando bonito al artista, sin embargo, esta versión no ha sido confirmada y todo siguen siendo rumores.

Los seguidores del Silvestre se pronunciaron y lo defendieron: "Eso lo hizo un desadaptado y envidioso de los triunfos de nuestro gran artista Silvestre Dangond, a quien admiro por su entereza y sabiduría. El tipo que le pegó es un vulgar, atrevido, marginal y resentido de la sociedad", "Qué ignorancia la que nos invade en Colombia, que falta de urbanidad, de respeto, de cultura. En el público hubiesen denunciado al vulgar que atentó contra Silvestre, un señor artista impecable, y lo hubieran metido preso mínimamente".

