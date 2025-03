Cambio que tiene TransMilenio desde hoy afecta precios de pasajes y transbordos

Desde hoy, 20 de marzo de 2025, los usuarios frecuentes de TransMilenio tienen una nueva opción para moverse por la ciudad de manera más económica y práctica a través de TransMiPass.

Se trata de una tarjeta que permite adquirir 65 viajes por un costo mensual de $160.000, lo que equivale a pagar $2.460 por cada trayecto. Con este sistema, se logra un ahorro de $738 por pasaje, es decir, un 23 % menos frente a la tarifa estándar.

Beneficios y funcionamiento de TransMiPass

Además del ahorro en el costo de los viajes, esta nueva modalidad ofrece una experiencia de viaje más cómoda. Al hacer una única recarga mensual, se evitan las largas filas en estaciones y se facilita la planificación de desplazamientos.

Para comenzar a usar TransMiPass, primero hay que registrarse en la plataforma digital habilitada por TransMilenio, donde se verificará la identidad del usuario. Una vez completado este paso y realizado el pago, la tarjeta se reclama en uno de los nueve portales del sistema. A partir de ese momento, solo se necesitará hacer el pago mensual para seguir usándola sin necesidad de un nuevo registro.

Condiciones de uso de TransMiPass

Para garantizar el correcto funcionamiento del sistema, hay algunas reglas que los usuarios deben tener en cuenta:

Los 65 viajes incluidos en el plan mensual no son acumulables.

El uso de la tarjeta es personal e intransferible.

Se permite un máximo de seis ingresos diarios al sistema.

Se realizará monitoreo permanente para detectar usos irregulares; si se identifican actividades sospechosas, la tarjeta será bloqueada.

TransMiPass también podrá usarse como una tarjeta básica.

Las tarjetas personalizadas e híbridas seguirán funcionando con normalidad.

La recarga solo puede hacerse una vez al mes.

¿Cómo activar y usar TransMiPass?

El proceso de activación incluye el uso de un sistema de verificación de identidad conocido como KYC (Know Your Customer), que ayuda a garantizar que cada tarjeta esté vinculada a una persona específica. Además, TransMilenio implementará herramientas de análisis de datos para identificar posibles fraudes. Si una tarjeta es usada de manera sospechosa, podría ser bloqueada y el usuario perdería la posibilidad de renovar el servicio.

¿Dónde se adquirir y usar TransMiPass?

TransMiPass estará disponible en los siguientes portales del Sistema Integrado de Transporte Público:

Portal 80

Portal Tunal

Portal Norte

Portal Suba

Portal Sur

Portal Usme

Portal El Dorado

Portal Américas

Portal 20 de Julio

Lo que debes tener en cuenta para el uso de TransMiPass

¿Puedo hacer más de seis viajes al día? No, el sistema tiene un límite de seis ingresos diarios, pensado para prevenir el mal uso de las tarjetas.

¿Qué pasa si no uso todos los viajes en el mes? Los viajes no utilizados no se acumulan ni son reembolsables. Una vez pasado el mes, si no se han usado los 65 viajes, estos se perderán.

TransMiPass llega como una solución pensada para quienes utilizan frecuentemente TransMilenio, ofreciendo ahorro y facilidad en el acceso al transporte público de la ciudad. ¡Planifica bien tus trayectos y sácale el mayor provecho a esta nueva opción!