A través de su cuenta en Instagram, Boyacoman compartió una triste noticia.

El humorista y su esposa perdieron a su bebé tras siete meses de gestación.

En la publicación puso una foto de una de las ecografías y un mensaje conmovedor.

“Hey, aquí tengo tu foto, no alcancé a conocerte personalmente, pero siempre estarás en mi vida y mi corazón, ten la seguridad que tu mamita y yo te amamos como nadie y que nunca te olvidaremos, arriba tu abuelo seguro te esperó para enseñarte lo que yo no pude, gracias por 7 mesecitos de amor y esperanza y aunque no lo entendamos ni sabemos por qué pasó, sabemos que nos amas como nosotros a ti, tu mamita y yo te regalamos la mitad de nuestro corazón para que siempre nos cuides y nos mantengas unidos, te amamos estrellita mía. Y si lloramos es porque nos vas a hacer mucha falta aquí”, escribió.

Tras hacer esa publicación, en sus historias puso un mensaje en el que agradeció a sus seguidores por el apoyo.