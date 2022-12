Colombia, destino PREFERIDO para rejuvenecimiento y diseño vaginal

De acuerdo con cifras estimadas del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, al año pueden llegar más de 20.500 pacientes extranjeros con el objetivo de someterse a diferentes tratamientos médicos estéticos y es de interés nacional que Colombia siga siendo potencia en turismo médico.

El Rejuvenecimiento y Diseño Vaginal Láser es uno de esos procedimientos que más atraen a quienes realizan este “turismo de salud”.

La Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS, por sus siglas en inglés) publicó un informe que revela que durante 2017 se realizaron 23 millones de cirugías estéticas. Colombia se destacó como el cuarto país en donde más procedimientos quirúrgicos estéticos se realizaron con un total de 346.140.

En Colombia, el Rejuvenecimiento Vaginal fue la cirugía que registró un mayor crecimiento, un 23% respecto al 2016, seguido por la lipectomía y el aumento de glúteos.

Adicional, el país es hoy responsable del 26 % de los procedimientos quirúrgicos realizados en pacientes extranjeros, datos que dejan en evidencia el crecimiento del llamado turismo médico.

El Rejuvenecimiento y Diseño Vaginal Láser, aunque muchos no lo conocen, llegó a Colombia hace más de 11 años gracias al médico ginecólogo y obstetra Jorge Alberto García, quien se dedica 100 % la estética genital femenina y del mejoramiento de su calidad funcional sexual.

Mujeres, sí hay solución

Así como sucede con otras partes del cuerpo, la apariencia de su área genital puede no ser del agrado de una mujer o generarle problemas funcionales como molestias o roces según su forma o tamaño, lo cual puede ir evolucionando hacia problemas de salud, autoestima y de pareja.

Por otro lado, la edad, los embarazos, problemas hormonales, la menopausia o incluso algunos tratamientos contra el cáncer provocan cambios en el interior y exterior de la vagina y el sistema urinario como distensión y pérdida del tono muscular, cambios en la piel, problemas de lubricación, incontinencia o caída de órganos como la vejiga o el útero, cambios que también afectan la calidad funcional sexual, la autoestima y la salud en general.

Este tipo de problemas son mucho más frecuentes de lo que se cree. Por ejemplo, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, una de cada dos mujeres mayores de 35 años sufre de incontinencia urinaria y hasta 8 de cada 10 mujeres pueden sufrir escapes de orina durante la relación sexual. “Sin embargo, el tabú alrededor del tema, el miedo y la vergüenza hace que muchas mujeres no comenten el tema ni siquiera con su propio médico, y nunca se enteran de que este tipo de situaciones sí tienen solución, con procedimientos como el Rejuvenecimiento y Diseño Vaginal Láser.”

La tecnología de punta de este tipo de procedimiento hace que la intervención sea rápida, sin dolor y con una recuperación sencilla. Eso sí, todo depende de cada caso, pues cada mujer y sus necesidades son diferentes. Por eso es indispensable una valoración individual. “También es fundamental que la mujer escoja con sumo cuidado el profesional en el que confiará su cuerpo. He ayudado a mujeres en reconstrucciones muy complejas de su zona intima luego de procedimientos realizados por personal no calificado. No pueden confiarse de costos irrisoriamente bajos ni clínicas de garaje”, alerta el Dr. García.

