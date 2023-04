Luciano Pons, delantero del Independiente Medellín arremete contra arbitraje en Copa Libertadores

Crece la polémica por el arbitraje en Copa Libertadores , luego de una jugada en el último minuto que le dio la victoria a Nacional de Uruguay, frente al Independiente Medellín. Lo que provocó una acalorada pelea entre ambos equipos y las fuertes declaraciones de uno de los jugadores referentes del 'Poderoso'.

La visita del equipo antioqueño a tierras uruguayas terminó de la peor manera, luego de verse superados en el primer tiempo en el que salieron al camerino perdiendo 1 a 0, los dirigidos por David González salieron a buscar el resultado en la segunda mitad, consiguiendo empatar el partido en el minuto 78, gracias al olfato goleador de Luciano Pons, delantero argentino que se ha convertido en figura del equipo.

Al finalizar el encuentro, mientras se jugaban los últimos segundos del tiempo extra, una jugada acabo con las ilusiones del equipo antioqueño, cuando Fabián Noguera marcó el 2 a 1 definitivo que dejó como victorioso a Nacional de Uruguay. Sin embargo, esta fue la gota que rebasó el vaso, ya que la jugada tuvo que ser revisada por el VAR, luego de que se hallara que el gol vino después de un rebote en la mano de otro jugador del equipo uruguayo, por lo que los jugadores del Medellín pedían la anulación del gol.

Al parecer ni para el juez central, ni para el VAR, la mano en el área por parte del Nacional fue suficiente y aprobó el gol, lo que provocó los reclamos airados de los jugadores del equipo colombiano, que al finalizar el encuentro se vio envuelto en una trifulca por comentarios provocativos del equipo rival.

Luciano Pons dio una entrevista al terminar el partido, la cual fue compartida a través de la cuenta oficial de Twitter de Telemedellín, en la que arremetió contra el arbitraje, asegurando que: “Tenemos fotos, vimos videos, vimos el gol y es claramente mano, es algo que no entendemos. Después se queja la gente de la Conmebol cuando uno habla mal, pero bueno el partido pasado con 'Inter' nos volvieron a robar sobre la hora, hoy nos pasa de vuelta. A ver, si quieren que nosotros no juguemos, que sean claros y nosotros no venimos a pasear acá”, manifestó el delantero, quien puede tener problemas con la Conmebol por sus declaraciones.

#DigitalTM l 🎙️ "Si no quieren que juguemos avisen y no venimos", estas fueron las declaraciones de Luciano Pons, delantero del Medellín, después del partido contra Nacional de Uruguay. pic.twitter.com/gyhStL8yff — TM+ Telemedellín (@Telemedellin) April 20, 2023

