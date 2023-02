Técnico del Envigado se despacha contra periodista que lo increpó en rueda de prensa

La tercera jornada de la liga Betplay dejó un amargo empate entre el equipo samario Unión Magdalena y el Envigado Futbol club, un partido que tuvo pocos destellos de buen futbol y que fue noticia no precisamente por lo que ocurrió en el terreno de juego.

Después del pitazo final y cumpliendo los protocolos de la liga, se realizó la respectiva rueda de prensa en donde cada equipo tiene la oportunidad de dar sus opiniones de lo ocurrido en la cancha, por lo que los periodistas aprovechan para hacer preguntas y cuestionamientos.

Fue en ese instante que se presentó el incómodo momento, cuando el reportero Gunner García, periodista del medio 'Crónicas Unionistas', tomó la palabra y cuestiono el juego del equipo antioqueño: “Es pobre hablar de la cancha y de los árbitros. ¿A qué juega Envigado? Porque vi al Envigado más pobre de su historia, más pobre que el Unión. Fue un partido aburrido”.

Así mismo le lanzó una pregunta bastante presunciosa, en la que le recordó y recriminó el descenso del Unión Magdalena en el año 2005 a manos del hoy técnico del Envigado, “¿Tiene usted algún resentimiento con Santa Marta desde que descendió con el equipo Unión Magdalena en 2005?”.

Publicidad

Lejos de alterarse, el técnico del equipo antioqueño, Alberto Suárez, le respondió tajantemente al reportero devolviéndole los “vainazos”: “Es tan pobre el fútbol y el Unión, como algunos periodistas, seguramente”, “Si tu equipo es pobre, es problema tuyo y de tu equipo, no mío. La pobreza mía la administro para algún día ser rico”.

Finalmente aclaró que no tiene nada en contra de la ciudad caribeña e invitó al periodista a no ir a ver más fútbol si no está de acuerdo con el juego y su nivel: “En contra de Santa Marta no tengo nada, aquí fui feliz”, "Si usted cree que es muy pobre el espectáculo, le animo a que no vuelva. Sencillo".

Te puede interesar: Historia de la Canción: La gota fría