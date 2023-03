Beyoncé hace historia en los Grammy y Harry Styles conquista álbum del año

Beyoncé hizo historia este domingo en Los Ángeles al convertirse en la artista con más Grammys en la historia, a pesar de que su oda dance "Renaissance" no consiguió el gramófono al álbum del año, premio que fue para "Harry's House", de Harry Styles.

La cantante estadounidense de 41 años fue ovacionada de pie al recibir su cuarto trofeo de la noche, que la catapultó a la artista más premiada con 32 estatuillas, una por encima del director de música clásica Georg Solti.

"Estoy tratando de no ser muy emocional", dijo al borde de las lágrimas al agradecer el gramófono al Mejor álbum de música dance/electrónica con su aclamado "Renaissance", una oda a la escena de la música dance y disco que revolucionó la escena cultural de Estados Unidos en los años 1970.

Beyoncé llegó liderando con nueve nominaciones, y se fue reinando con cuatro Grammys, el mayor número de premios para un artista de la 65ª edición de los Grammys celebrada en Los Ángeles.

Por otro lado, un Harry Styles impresionado agradeció el reconocimiento para su tercer disco "Harry's House".

"En noches como esta, es obviamente importante para nosotros recordar que no hay algo como mejores en música", dijo Styles visiblemente impresionado. "Me ha inspirado cada artista en esta categoría", agregó refiriéndose a un premio que era disputado además de Beyoncé y Adele por gigantes como Kendrick Lamar, Lizzo y Bad Bunny.

El cantautor de 29 años cantó más temprano su masivo éxito "As It Was" para la crema de la música reunida en la arena Crypto.com de la ciudad californiana. Ganó el gramófono al Mejor álbum pop del año con la misma producción.

La cantante británica Adele, que consiguió siete nominaciones con su introspectivo álbum "30", cerró este domingo con apenas una estatuilla por Mejor performance solo de pop.

Nominada a las principales categorías de la noche, los especialistas observaron un tácito duelo entre ella y Beyoncé, comparado con el escenario de seis años atrás, cuando las divas se midieron también por los codiciados premios.

