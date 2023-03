Filtran canción de Shakira y usuarios dicen que sería el segundo round contra Piqué

Luego romper récords y convertirse en una de las artistas más escuchadas en la historia de la música, por su tema ‘Music Session #53’, Shakira, al parecer regresa con lo que promete ser un éxito, sería una colaboración junto al también cantante colombiano Manuel Turizo.

El tema, que se iría por el ritmo del género urbano y demostraría el lado más multifacético de la barranquillera, fue filtrado en redes sociales antes de su lanzamiento oficial, del que por el momento se desconoce la fecha.

Aunque algunos internautas y fanáticos de Shakira aseguran que sería una nueva dedicatoria para Piqué, su expareja, lo cierto es que parte de la letra filtrada habla sobre el amor y el romance; sin embargo, tendría rastros de desamor.

"Hace rato tengo sed, de ti yo no sé por qué. Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía", dice parte de la letra de la canción.

La colaboración, en la que participaría el intérprete de 'La bachata', fue filtrada en un corto audio que ya le da la vuelta al mundo, debido a la gran polémica tras la reciente 'tiradera' de Shakira, de la que ni la actual pareja del exfutbolista se salvó.

Pese a que los rumores apuntan a que la artista se unirá en una sola melodía junto a Turizo, la información aún no ha sido confirmada por ninguno de los cantantes e incluso, en el adelanto solo se escucha la voz de Shakira.

Vale la pena mencionar que la filtración del que sería el nuevo tema estuvo a cargo de 'Dímelo King', un canal en Instagram que promueve el género urbano en Colombia y que se destaca por sus entrevistas a famosos artistas.

"Me llegó este audio!! mi fuente NO FALLA me dicen que este audio podría ser la colaboración entre las dos ESTRELLAS COLOMBIANAS", dice la publicación, refiriéndose a Shakira y Manuel Turizo.

