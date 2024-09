Dos temblores sacudieron la madrugada de este sábado en Colombia

La madrugada de este sábado 28 de septiembre de 2024 fue inquietante para muchos habitantes de nuestro país, pues dos temblores de magnitud 3.2 sacudieron diferentes regiones de Colombia, causando preocupación entre quienes los sintieron, aunque afortunadamente no se reportaron daños materiales ni víctimas. Las autoridades, sin embargo, han emitido recomendaciones de seguridad ante posibles réplicas, recordando la importancia de estar siempre preparados ante este tipo de fenómenos naturales.

Primer temblor en Los Santos, Santander

El primer temblor ocurrió a las 2:08 a.m. en Los Santos, Santander. Según el Servicio Geológico Colombiano, el epicentro se localizó a 7 km del municipio y a una profundidad de 150 km, lo que permitió que el movimiento fuera percibido no solo en la región santandereana, sino también en otras áreas cercanas. Los habitantes de Bucaramanga y sus alrededores reportaron haber sentido el temblor, aunque, por su profundidad, el sismo no generó mayores consecuencias en infraestructuras.

Publicidad



Los Santos es conocido por ser una de las zonas más sísmicas del país, ya que se ubica en una de las fallas geológicas más activas de Colombia. Los expertos no se sorprendieron por el evento, pero enfatizaron la necesidad de que los ciudadanos en áreas como esta tengan sus protocolos de seguridad bien establecidos.

Publicidad

Segundo temblor en La Unión, Sucre

Un segundo temblor se registró casi 45 minutos después, a las 2:53 a.m., con epicentro en La Unión, Sucre. A diferencia del sismo en Santander, este ocurrió a una profundidad superficial, lo que lo hizo más perceptible en regiones cercanas como Montería y Sincelejo. Aunque el temblor también tuvo una magnitud de 3.2, la poca profundidad lo convirtió en una experiencia más fuerte para quienes se encontraban cerca del epicentro.

En redes sociales, varios usuarios compartieron sus impresiones sobre lo vivido durante la madrugada. La mayoría de los reportes fueron de susto más que de preocupación, ya que, hasta el momento, no hay informes de daños graves.

Publicidad



Recomendaciones ante posibles réplicas

Las autoridades colombianas están atentas tras los dos temblores, recordando a la población la importancia de contar con planes de emergencia ante este tipo de eventos. En un país con alta actividad sísmica debido a la interacción de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, siempre es crucial estar preparados.

Publicidad

Entre las recomendaciones emitidas, se destaca la revisión de estructuras en viviendas, la preparación de un kit de emergencia y la actualización de los protocolos de evacuación. Aunque estos dos temblores no dejaron mayores daños, la naturaleza impredecible de los sismos hace que la prevención sea clave para minimizar los riesgos en futuras eventualidades.

No dejes de leer: Desafío XX: Natalia Rincón, las críticas, su polémica relación con Kevyn y su favorito en la final