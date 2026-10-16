Atención usuarios de Itaú: Banco de Bogotá desactivará estos plásticos; así debes prepararte

Si tienes una cuenta o un producto de crédito con la entidad bancaria Itaú en Colombia, es fundamental que prestes atención a los recientes anuncios sobre tu dinero y tus transacciones cotidianas.

En el marco del acuerdo anunciado en junio, el Banco de Bogotá —entidad perteneciente al Grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento— asumió la cesión y absorción de los activos, pasivos y contratos de cerca de 300.000 cuentahabientes registrados en la institución financiera de origen brasilero.

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Esta integración le permite a la organización colombiana consolidar a más de 250.000 nuevos clientes dentro de su portafolio de servicios.



Sin embargo, la etapa final de este proceso de transición implica un ajuste operativo directo que debes gestionar a tiempo para evitar problemas con tus medios de pago.



¿Hasta cuándo funcionará la tarjeta de crédito de Itaú en Colombia?

El Banco de Bogotá oficializó el calendario límite para la vigencia de las tarjetas y cuentas de crédito pertenecientes a los antiguos usuarios de Itaú.

Según confirmó la organización del Grupo Aval, los plásticos mantendrán su funcionalidad únicamente hasta el 21 de octubre, fecha en la cual se desactivarán de forma definitiva y quedarán totalmente inutilizables para efectuar compras, transacciones comerciales, retiros en cajeros o pagos.

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Esta desactivación constituye la fase final del proceso de integración de clientes entre ambas instituciones. Debido a esto, el banco advirtió que si intentas utilizar tu tarjeta de crédito antigua después del plazo establecido, experimentarás inconvenientes inmediatos al momento de procesar tus pagos.

Para prevenir bloqueos inesperados o contratiempos en tus compras cotidianas, debes realizar el trámite correspondiente para recibir el nuevo plástico emitido por el Banco de Bogotá antes de que se cumpla la fecha de cierre.

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¿Qué pasos debes seguir como usuario de Itaú para recibir la nueva tarjeta del Banco de Bogotá?

Si aún conservas la tarjeta de crédito de Itaú y no has completado la transición hacia la nueva entidad bancaria, debes llevar a cabo un procedimiento sencillo para asegurar la recepción de tu nuevo producto en tu lugar de residencia.

El Banco de Bogotá hizo un llamado preventivo a todos sus nuevos cuentahabientes para realizar este proceso de manera eficaz mediante las siguientes pautas:

Verificar las notificaciones del banco: Comprueba si el Banco de Bogotá ya te envió alguna notificación oficial sobre la entrega de tu nuevo plástico o la desactivación programada de tu tarjeta anterior. Actualizar tus datos de contacto: Revisa que tu información personal, número telefónico y dirección de domicilio se encuentren correctamente actualizados en la base de datos del Banco de Bogotá, lo cual facilita el envío directo y seguro de la tarjeta. Monitorear los canales oficiales de atención: Mantente atento a los canales de comunicación de la entidad financiera para informarte sobre las fechas de distribución asignadas o confirmar si se te entregará una tarjeta física o un formato digital. Autorizar la recepción domiciliaria: Asegúrate de autorizar la entrega de tu nuevo plástico en tu domicilio para que puedas habilitarlo antes del vencimiento de la fecha límite.

Esta integración bancaria a gran escala reconfigura la atención de miles de usuarios en el país, por lo que responder a tiempo a estas validaciones te garantizará mantener el control de tus finanzas sin interrupciones en tus servicios financieros habituales.

