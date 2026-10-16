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Atención usuarios de Itaú: Banco de Bogotá desactivará estos plásticos; así debes prepararte

Tras completarse la fusión e integración de clientes entre ambas entidades en Colombia, los antiguos cuentahabientes de Itaú deben actualizar sus datos personales y solicitar la entrega de su nueva tarjeta antes de que el plástico anterior quede completamente inhabilitado.

Integración Banco de Bogotá e Itaú en Colombia: qué pasa con tus tarjetas de crédito y fecha de desactivación
Integración Banco de Bogotá e Itaú en Colombia: qué pasa con tus tarjetas de crédito y fecha de desactivación
Foto: Mayorca y Gemini
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 16 de oct, 2026

Si tienes una cuenta o un producto de crédito con la entidad bancaria Itaú en Colombia, es fundamental que prestes atención a los recientes anuncios sobre tu dinero y tus transacciones cotidianas.

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En el marco del acuerdo anunciado en junio, el Banco de Bogotá —entidad perteneciente al Grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento— asumió la cesión y absorción de los activos, pasivos y contratos de cerca de 300.000 cuentahabientes registrados en la institución financiera de origen brasilero.
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Esta integración le permite a la organización colombiana consolidar a más de 250.000 nuevos clientes dentro de su portafolio de servicios.

Sin embargo, la etapa final de este proceso de transición implica un ajuste operativo directo que debes gestionar a tiempo para evitar problemas con tus medios de pago.

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Según confirmó la organización del Grupo Aval, los plásticos mantendrán su funcionalidad únicamente hasta el 21 de octubre, fecha en la cual se desactivarán de forma definitiva y quedarán totalmente inutilizables para efectuar compras, transacciones comerciales, retiros en cajeros o pagos.
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Esta desactivación constituye la fase final del proceso de integración de clientes entre ambas instituciones. Debido a esto, el banco advirtió que si intentas utilizar tu tarjeta de crédito antigua después del plazo establecido, experimentarás inconvenientes inmediatos al momento de procesar tus pagos.

Para prevenir bloqueos inesperados o contratiempos en tus compras cotidianas, debes realizar el trámite correspondiente para recibir el nuevo plástico emitido por el Banco de Bogotá antes de que se cumpla la fecha de cierre.

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¿Qué pasos debes seguir como usuario de Itaú para recibir la nueva tarjeta del Banco de Bogotá?

Si aún conservas la tarjeta de crédito de Itaú y no has completado la transición hacia la nueva entidad bancaria, debes llevar a cabo un procedimiento sencillo para asegurar la recepción de tu nuevo producto en tu lugar de residencia.

El Banco de Bogotá hizo un llamado preventivo a todos sus nuevos cuentahabientes para realizar este proceso de manera eficaz mediante las siguientes pautas:

  1. Verificar las notificaciones del banco: Comprueba si el Banco de Bogotá ya te envió alguna notificación oficial sobre la entrega de tu nuevo plástico o la desactivación programada de tu tarjeta anterior.
  2. Actualizar tus datos de contacto: Revisa que tu información personal, número telefónico y dirección de domicilio se encuentren correctamente actualizados en la base de datos del Banco de Bogotá, lo cual facilita el envío directo y seguro de la tarjeta.
  3. Monitorear los canales oficiales de atención: Mantente atento a los canales de comunicación de la entidad financiera para informarte sobre las fechas de distribución asignadas o confirmar si se te entregará una tarjeta física o un formato digital.
  4. Autorizar la recepción domiciliaria: Asegúrate de autorizar la entrega de tu nuevo plástico en tu domicilio para que puedas habilitarlo antes del vencimiento de la fecha límite.

Esta integración bancaria a gran escala reconfigura la atención de miles de usuarios en el país, por lo que responder a tiempo a estas validaciones te garantizará mantener el control de tus finanzas sin interrupciones en tus servicios financieros habituales.

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