Inicia nuevo giro del Ingreso Mínimo Garantizado en octubre; así puedes saber si lo recibes

Si formas parte de la población vulnerable o en condición de pobreza en la capital, hay noticias importantes para tu economía del hogar.

La Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá dio inicio formal al nuevo ciclo de giros del Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) correspondiente al mes de octubre de 2026.

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Esta estrategia, impulsada por la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, busca brindar un alivio económico directo a las familias que más lo necesitan.



Para esta entrega del décimo mes del año, la Alcaldía Mayor destinó un presupuesto superior a los $45.000 millones en transferencias monetarias. Con este nuevo desembolso, la inversión acumulada del Distrito para apoyar a las comunidades capitalinas durante el año vigente supera los $435.000 millones.

En total, más de 190.000 hogares bogotanos están recibiendo estos aportes monetarios a través de los componentes de pobreza extrema, primera infancia y educación.

De manera complementaria, más de 270.000 personas acceden a estos apoyos mediante las líneas dirigidas a Jóvenes, Personas Mayores y Personas con Discapacidad.

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Asimismo, la administración Distrital confirmó que los pagos orientados a la comunidad emberá que retornó a sus territorios ya finalizaron en su totalidad.

¿Quiénes pueden recibir el Ingreso Mínimo Garantizado en Bogotá este mes?

Acceder a los giros mensuales del Ingreso Mínimo Garantizado depende estrictamente de los criterios de focalización y de las condiciones específicas configuradas para cada población.

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Es fundamental que tengas en cuenta que pertenecer a determinado grupo del Sisbén no garantiza por sí solo que vayas a recibir todas las transferencias monetarias disponibles.

Las poblaciones prioritarias establecidas para este ciclo de pagos son las siguientes:

Hogares en pobreza extrema: Dirigido en primera instancia a las familias categorizadas en el grupo A del Sisbén IV.

Dirigido en primera instancia a las familias categorizadas en el grupo A del Sisbén IV. Primera infancia: Familias con niñas y niños entre los 0 y los 6 años de edad que se encuentren vinculados a la red de servicios definidos por el Distrito.

Familias con niñas y niños entre los 0 y los 6 años de edad que se encuentren vinculados a la red de servicios definidos por el Distrito. Educación: Hogares con niños, niñas y adolescentes con edades comprendidas entre los 7 y los 19 años que cumplan los requisitos de este componente.

Hogares con niños, niñas y adolescentes con edades comprendidas entre los 7 y los 19 años que cumplan los requisitos de este componente. Personas con discapacidad: Ciudadanos que cumplan adecuadamente los criterios fijados dentro de su componente poblacional.

Ciudadanos que cumplan adecuadamente los criterios fijados dentro de su componente poblacional. Personas mayores: Adultos mayores que cumplan los requisitos definidos por la estrategia social.

Adultos mayores que cumplan los requisitos definidos por la estrategia social. Jóvenes: Participantes que formen parte activa de la ruta distrital de inclusión social y productiva.

Víctimas con pertenencia étnica: Integrantes de los hogares registrados y validados en los listados censales que atiendan las condiciones fijadas.

¿Dónde consultar si eres beneficiario del Ingreso Mínimo Garantizado y cómo se realizan los giros?

Para verificar si tu hogar está incluido en las nóminas de pago de este mes o resolver inquietudes sobre tu estado en la estrategia, debes hacer uso exclusivo de los puntos de atención e información de la Secretaría Distrital de Integración Social. El Distrito ha dispuesto cuatro medios de contacto oficial:

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Subdirecciones locales: Puedes acudir presencialmente a cualquiera de las 16 subdirecciones locales distribuidas en la ciudad. Plataforma web "Bogotá te escucha": Puedes radicar solicitudes, peticiones o consultas directas ingresando al portal oficial https://bogota.gov.co/sdqs/. Sitio web institucional: Encuentras la información sobre el subsidio en la página oficial de la Secretaría de Integración Social. Atención telefónica: Está disponible la línea directa en Bogotá 601 380 8330, marcando la opción 6.

En cuanto a la entrega de los recursos, las transferencias monetarias se efectúan de manera escalonada. El dinero se deposita directamente en cuentas de billeteras digitales aliadas como dale!, MOVii, DaviPlata, Bancamía, Nequi y Banco Caja Social.

En los casos en que corresponda la modalidad de giro presencial, podrás retirar los recursos en las sedes de Efecty.

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Cuando tu dinero esté disponible para retiro o transferencia, recibirás un mensaje de texto con la notificación oficial en tu teléfono móvil.

Las autoridades distritales hacen un llamado constante a la ciudadanía para que no caiga en desinformaciones, confirme siempre los datos mediante las fuentes oficiales y acuda directamente a su entidad financiera en caso de presentar inconvenientes con la transacción.