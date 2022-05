Claudia Aguilera, la esposa del fiscal antimafia Marcelo Pecci, quien lamentablemente fue asesinado el martes en la isla de Barú, en la ciudad de Cartagena, donde la pareja estaba disfrutando de su luna de miel, regresó este jueves 12 de mayo a Paraguay. Como era de esperarse diferentes medios de comunicación la estaban esperando con el fin de obtener declaraciones que les proporcionen más detalles del asesinato de Pecci.

No obstante, ni ella, ni las autoridades presentes en el lugar otorgaron ninguna entrevista a la prensa, pues se conoció que la mujer aún no se siente en condiciones para salir antes los medios a hablar al respecto. Sin embargo cabe señalar, que la mujer si habló con un compañero suyo que se desempeña como periodista el cual trabaja en Unicanal.

Publicidad

El hombre identificado como Oscar Lovera, antes de emitir la información que obtuvo por parte de Aguilera, le solicitó su consentimiento para poder dar a conocer los detalles de lo sucedido en Cartagena . Ante la solicitud la mujer accedió pero le pidió abstenerse de dar algunos detalles que serán claves para la investigación y también para cuidar su seguridad.

Fue así entonces como por medio de una publicación en la cuenta oficial de Twitter del canal, el periodista contó que la mujer sí quería hablar tanto con los medios uruguayos como los colombianos, sólo que en este instante los ánimos no le dan. Así mismo, sobre los hechos ocurridos agregó que "Marcelo Pecci tenía la costumbre, a partir de que se instalaron en el resort, de ir a reservar las sillas reposeras con mucha anticipación, debido a que ahí había muchos turistas que hacían lo mismo, para lo que uno tenía que ir a dejar algo, un objeto propio ahí para reservar". No obstante esa mañana Aguilera le pidió que no lo hiciera, y que más bien fueran a desayunar tranquilos.

“Retornaron a la habitación y después de las 7:00 de la mañana, él finalmente fue a hacer esa reserva (...) Fueron e hicieron ese último día de playa, esas últimas horas de playa, y cuando llegaron las 11:00 de la mañana, ambos se habían parado, o él al menos se había parado como para entrar a caminar ahí sobre el mar un poco”, señala el periodista que le dijo Claudia Aguilera.

Publicidad

La mujer también le contó a Lovera que cuando el fiscal retornó de su breve caminata por la playa, “se sacudió un poco la tierra que tenía con la toalla, y, en ese momento, ocurrió el ataque. Todo fue muy rápido".

Publicidad

"Llegaron en una moto acuática”, dijo la mujer, y confirmó que el hombre que se ve en la fotografía que difundió la Policía de Colombia “efectivamente es el tirador. Él es el que disparó el arma”.

En la conversación, dice el periodista que la mujer también recordó cómo era la apariencia del hombre que le quitó la vida a su esposo. “El hombre de tes oscura, de 1,78, que tiene sombrero, de una complexión física muy delgada, pero con los músculos muy marcados, extendió el brazo directamente hacia Pecci, percutió tres veces el arma”, anotó Lovera.

De acuerdo al relato que le dio Aguilera a Lovera, Pucci recibió los impactos de bala en el cuello y en un costado. Todo pasó de una manera tan veloz que ella no lograba entrar en razón de lo que estaba sucediendo, hasta que vio como se chorreaba la sangre.

Según la versión de Aguilera ofrecida por Lovera, la razón por la cual el sicario volvió a disparar fue porque las personas que estaban alrededor empezaron a gritar

"atrápenlos".

Publicidad

“Ellos fueron directo a él. A mí no me miraron" le dijo Claudia Aguilera a su colega Oscar Lovera.

Continua investigación tras asesinato del fiscal.



📌Retrato hablado de sospechosos autores ya llevó a pistas importantes.



Los sicarios, en menos de 13 minutos, prepararon el crimen, lo concretaron y se dieron a la fuga.#NoticieroCentral📺 pic.twitter.com/gEjGPKA93u — Unicanal (@Unicanal) May 12, 2022