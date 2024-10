Esposa de Brayan Campo reaparece en video y revela detalles de Sofía Delgado

En medio del escándalo por el asesinato de Sofía Delgado, un caso que ha estremecido a todo el país, Evelyn Rodas, pareja del confeso asesino Brayan Campo, decidió hablar públicamente por primera vez.

Rodas, quien ha sido objeto de duras críticas y ataques en redes sociales, compartió su versión de los hechos, defendiendo su inocencia y revelando detalles sobre el comportamiento de Campo en los días posteriores al crimen.

En una entrevista con Jay Alarcón, un conocido creador de contenido en redes, Rodas aclaró que nunca percibió actitudes sospechosas por parte de su entonces pareja hacia menores de edad, lo que la llevó a confiar ciegamente en él.

"Nunca le noté comportamientos extraños. Incluso evitaba acercarse a niñas", afirmó. Sus palabras han generado una fuerte polémica , sobre todo porque muchos la consideran cómplice, a pesar de que las autoridades no encontraron pruebas suficientes en su contra y fue liberada tras su detención inicial.

Publicidad

El día de la desaparición de Sofía Delgado, según relató Rodas, Campo no mostró señales de nerviosismo ni remordimiento. Asegura que aquella noche se comportó de manera habitual, y juntos vieron películas como lo hacían cada domingo.

Este comportamiento tranquilo de Campo le hizo dudar inicialmente sobre su posible participación en el asesinato, a pesar de que posteriormente él aceptaría su responsabilidad.

Publicidad

"Sofía desapareció, y Brayan actuaba como si nada hubiese pasado", señaló Evelyn en la entrevista. Días después, mientras la búsqueda de la niña de 12 años continuaba, Rodas seguía en la oscuridad sobre el crimen que Campo había cometido.

"Me miraba a los ojos y me decía que no, que él era inocente", recordó, destacando el engaño en el que, según ella, vivió hasta el momento de su captura.

Muchos usuarios la señalan como cómplice, acusándola de encubrir a Campo. "No es justo. No hice nada", expresó durante la entrevista, visiblemente afectada por las acusaciones que ha recibido.

Además de defender su inocencia, Rodas relató el shock que experimentó cuando fue detenida junto a su pareja. "Ese día estaba en negación total, no entendía cómo yo podía estar involucrada en esto", confesó.

Publicidad

La indignación de la sociedad ante el asesinato de Sofía ha mantenido el caso en el centro del debate público, con numerosas peticiones de cadena perpetua para Brayan Campo, quien ya ha confesado ser el autor del crimen.

El asesinato de Sofía Delgado ha sido uno de los casos más dolorosos para la sociedad colombiana. La niña fue asesinada en un local de productos para animales, propiedad de Campo, quien luego abandonó su cuerpo en un cañaduzal.

Publicidad

Durante más de 20 días, las autoridades y la familia de la niña la buscaron desesperadamente hasta que finalmente se halló el cuerpo, lo que llevó a la detención de Campo.

Si bien Evelyn Rodas ha sido liberada, la sombra de sospecha continúa sobre ella, y su vinculación con el caso sigue siendo objeto de escrutinio público. En su defensa, ha reiterado que desconocía por completo lo que había ocurrido y que su confianza en Campo fue traicionada. "Nunca pensé que el hombre con el que vivía fuera capaz de algo así", concluyó.

Mira también: Cronología del caso Sofía Delgado