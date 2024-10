Evelyn Rodas tenía conocimiento de lo que había hecho Brayan Campo: “Era una trampa”

Siguen saliendo a la luz detalles del fallecimiento de la pequeña Sofía Delgado , quien cayó a manos de Brayan Campo , un hombre que ya tenía un prontuario criminal y que había sido dejado en libertad por la figura de vencimiento de términos.

Su pareja sentimental rompió el silencio a través de una entrevista en la página de Facebook Jay Alarcón- True Stories, luego de que se conociera que había sido detenida y luego liberada tras sospecharse que tenía algo que ver con el caso, por lo que ha sido señalada en redes y medios por este hecho.

Aparentemente cansada por lo que está viviendo, Evelyn Rodas decidió conceder la entrevista y contar detalles de cómo ha vivido el caso, lo que sabe de lo ocurrido, detalles de quién era y cómo era su pareja, Brayan Campo, agresor de Sofía.

¿Evelyn Rodas sabía del prontuario criminal de Brayan Campo?

En la entrevista, la mujer indicó que comenzó sospechar del vínculo de su pareja con este hecho, cuando las autoridades "comenzaron a frecuentar mucho mi casa, me vigilaban 24 horas al día, todo el tiempo. Entonces yo decía que algo andaba como sospechoso porque ya no me gustaba, pero jamás me imaginaba que él tenía algo que ver con eso. Él para todo lo que me decía siempre tenía una excusa".

Así mismo, Evelyn Rodas confesó tener conocimiento del prontuario criminal de Brayan Campo, es decir, de lo que había supuestamente hecho hace años, cuando fue procesado por un caso de abuso a una menor en el año 2018.

"La excusa de él siempre fue que lo querían involucrar en el proceso por lo que ya tenía un caso anterior, caso del que yo ya tenía conocimiento y hasta donde yo sabía era una trampa que le habían hecho a él o fue lo que él me había dado a entender y lo que su familia tenía entendido. Entonces, él siempre estaba asustado por ese sentido y decía que 'yo ya pasé por una injusticia y voy a volver a pagar por otra'", indicó Evelyn Rodas.

¿Por qué quedó libre Brayan Campo en 2018?

De acuerdo con Larazon.co, en un video compartido en TikTok, la fiscal Luz Adriana Camargo hace un llamado de atención sobre este caso donde indica que el agresor de Sofía Delgado, Brayan Campo, habría quedado en libertad porque en ese momento el INPEC tenía un colapso en su funcionamiento, "estaba desbordado", razón por la que no habría podido trasladar al acusado.

Esto habría hecho que debido a la exigencia de su presencialidad en las audiencias, el proceso perdiera tiempo y terminara saliendo en libertad por esa figura de vencimiento de términos.

Lo que siguió después toda Colombia lo sabe, este agresor intentó secuestrar otra niña horas antes de atraer con engaños a Sofía, quien término sucumbiendo en sus manos, un caso que sigue consternando a todo el país.

