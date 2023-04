Expareja de Cristina Amórtegui, quien trabajó con Verónica Alcocer, la denunció por violencia

Cristina Amórtegui es una periodista y comunicadora social, quien trabajo con la primera dama Verónica Alcocer , manejando sus redes sociales en medio de la campaña presidencial de Gustavo Petro en el año 2022. Pues bien, la expareja sentimental de Amóteguí, la joven Paola Varela, denunció a la comunicadora a través de un video publicado en su cuenta oficial de Twitter, indicando que mientras mantuvieron la relación fue víctima de violencia por parte de Cristina.

Así mismo, señaló que tomaría acciones legales en contra de la periodista, afirmando que las agresiones se presentaron mínimo en tres ocasiones: “Cristina Amórtegui hago constancia de que tomaré acciones legales contra ti, por violencia física durante nuestra relación en tres ocasiones. Y que no es brote psicótico como tú quieres hacerle ver a la gente. Fuiste violenta”, escribió Varela en el Tuit.

Según Paola, la relación se terminó por las presuntas agresiones que recibía por parte de Amorteguí, pero indicó a través de un hilo en Twitter , que había pensado dejar de lado el tema y manejarlo de una manera menos "dramática", pero que gracias a que la comunicadora decía que todo se terminó por un "brote de Psicosis" de Varela, ella decidió sacar todo a la luz.

En el mencionado hilo, que abrió la expareja de la periodista, agregó una imagen en la que se ve un brazo tatuado, que sería el de ella, con una marca roja que Varela asegura fue hecha por Amórtegui utilizando una botella, acompañada del siguiente mensaje: “¿Recuerdas esto?, a no porque tu excusa es que estabas borracha, pero me partiste una botella de vidrio. Tu mamá tuvo que bajar a ayudarme a subirte porque estabas gritándome en el edificio de la casa de ella. Tu hermana menor me vio en shock llorando”.

Por su parte, la periodista también subió un video afirmando que Varela la está calumniando y que todo se definirá en los tribunales: "Anuncio denuncia por injuria y calumnia contra Daniela Varela. Quien nada debe, nada teme y yo no debo nada. Tengo todas las pruebas, testigos, argumentos y cada detalle de lo que digo. No permitiré que nadie juegue con mi nombre", afirmó la comunicadora.

Cristina Amortegui @cristyamortegui hago constancia de que tomaré acciones legales contra ti, por violencia física durante nuestra relación en tres ocasiones.

Y que no es brote psicótico como tú quieres hacerle ver a la gente. Fuiste violenta pic.twitter.com/92NCDsggcM — Pola Varela (@VarelaPola) April 1, 2023

Anuncio denuncia por injuria y calumnia contra Daniela Varela. Quien nada debe, nada teme y yo no debo nada. Tengo todas las pruebas, testigos, argumentos y cada detalle de lo que digo. No permitiré que nadie juegue con mi nombre. Nos vemos en los tribunales. Aquí mi relato⬇️ pic.twitter.com/iNXwAZhpfm — Cristy Amortegui Oliver (@cristyamortegui) April 2, 2023

