Expresidente Álvaro Uribe Vélez dio positivo para covid 19

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez dio positivo para covid 19 y se encuentra aislado.



El exmandatario no presenta síntomas de gravedad y solo ha tenido un leve dolor de garganta. Sin embargo, se mantiene bajo las recomendaciones médicas y no se encuentra con su familia.



Álvaro Uribe Vélez no está en las primeras fases de contagio y, al parecer, hay personas allegadas y empelados en la finca ' El ubérrimo' del exmandatario que podrían estar contagiadas.



El estado de salud de Álvaro Uribe Vélez es estable.



Cabe resaltar que el 30 de agosto de 2009 cuando era presidente de Colombia también resultó contagiado de H1N1