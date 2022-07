“A mi hija no me la van a quitar”: Carlos Feria da detalles de cómo avanza el caso sobre su pequeña

Carlos Feria, uno de los creadores de contenido más seguido en su cuenta de Instagram y TikTok, compartió con sus seguidores cómo avanza el caso de su hija con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

En las últimas semanas, el influencer y su esposa Adriana Valcárcel han estado enfrentando una fuerte polémica, en la que los ojos de todos los medios y seguidores están sobre ellos, luego de compartir un video en el que se recopilan diversas bromas que Carlos le hace a su hija.

La situación causó disgusto entre sus seguidores, expresando que Feria realizaba este tipo de contenido para obtener gran cantidad de 'vistas' y estar activo en el mundo digital, lo que causo que los internautas especularan sobre un tipo de maltrato infantil, que denunciaron mediante redes sociales.

Dicho caso llegó a manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), quienes se pronunciaron diciendo que se contactarían con la pareja.

“Con respecto al caso del influencer Carlos Feria: Equipo de Defensoría de Familia se pondrá en contacto con los padres de la niña y procederá a realizar verificación de derechos. La protección de la niñez es cuestión de todos, desde el ICBF hacemos un llamado a denunciar”, explicó la institución.

Luego del comunicado que realizo el ICBF, días después Carlos dio a conocer que había recibido al equipo y que su hija fue examinada por un psicólogo.

“No tuvo ni un solo rastro de maltrato, no tuvo nada psicológico. Está bien. No me la van a quitar”, afirmó Feria.

La declaración pública del proceso no fue bien recibida por los usuarios ya que expresaron opiniones de rechazo. Entre quienes se opusieron se pronunció la Directora del ICBF Lina María Arbeláez.

“Inconcebible que quienes deben ser ejemplo y referentes positivos para sus hijos, sean promotores de conductas violentas que atenten contra su integridad. Es un agravante que utilicen su papel como ‘influenciadores’ para enviar mensajes erróneos sobre la crianza”, opinó la Directora vía Twitter.

Al todo salirse de control Carlos Feria, aseguró que junto con su pareja no van a volver a grabar videos con la pequeña, pero si la van a mostrar en sus cuentas.

“No vamos a seguir grabando con Salomé, esos videos que están rondando nunca más los vamos a volver a grabar con Salomé. Obviamente la vamos a mostrar en redes, sin mostrar su intimidad, sin mostrar que la estamos humillando, sin mostrar todo esto que están diciendo en redes sociales”, expresó a traves de sus historias de Instagram.