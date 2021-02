"A mí no se me ocurre contestar así": la perspicaz respuesta de Lina Tejeiro a quién criticó su cola

Lina Tejeiro, una de las actrices e influenciadoras más famosas de Colombia, fue tendencia en redes sociales luego de responderle duramente a seguidor que criticó su cola.

La joven y talentosa mujer siempre llama la atención por su manera de ser, pues sus espontánea personalidad y graciosos videos le han permitido ganar una amplia audiencia.

La oriunda de Villavicencio que en los últimos días ha estado practicando pole dance, fue criticada porque supuestamente “ya no tiene cola”. Ante esto ella no lo pensó dos veces para responder.

"me encanta cuando me dicen estas cosas, mi amor yo cul... si tengo porque si no no la viviría cag$”!, pero que no sea del tamaño que a ti te gusta no es problema mío", contestó Lina.

Lina habla a su manera y sus respuestas suelen llamar la atención, pues es una de las pocas famosas que dicen las cosas sin pelos en la lengua.

Actualmente Tejeiro cuenta con más de ocho millones de seguidores en Instagram donde suele compartir sexys fotografías y atractivos videos. Mira la respuesta al comentario acontinuación: