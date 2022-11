Aida Cortés puso a 'pasar saliva' a fans por foto sin nadita de ropa en sus melones

Aida Cortés una vez más retó la censura de la red social de Instagram al compartir en el feed de su cuenta una foto bastante subida de tono, dejando poco a la imaginación de sus millones de seguidores en todo el mundo.

Y es que en esta oportunidad la joven decidió posar arrodillada en lo que parece ser un sillón, pero lo que más llamó la atención de más de uno es que se bajó por completo su brasier dejando sus 'lolas' al aire libre.

Aun así, la modelo de OnlyFans optó por tapar sus pezones con unas pequeñas mariposas de colores, algo que le refutaron sus fans, pues querían ver su cuerpo en todo su esplendor.

Como era de esperarse, sus seguidores enloquecieron con la foto y le pidieron que les regalara más detalles de su figura para poner a volar la imaginación: "No hay nada mas bello que ver esas mariposas posando en esa flor", "Aida, no seas malita, mándame una foto para dormir rico si?😢", "Tú no eres humana, eres de otro planeta mamacita...", "Qué mariposas tan metidas, te las quito mami", "que bonitas se ven!!! Que vuelen esas mariposas, por favor...", "Lindas 🦋🦋 pero mejor si se ubican en otra parte de tu cuerpo 🤤🤤", son algunos de los comentarios de los internautas.

Por otro lado, recordemos que hace poco la mujer le quiso regalar a sus fans dos fotos candentes usando un uniforme de colegiala con el que dejó poco a la imaginación, pues sus poses pusieron a pensar a más de uno.

La primera imagen fue tomada en un sillón mientras que Aida Cortés abrió sus piernas dejando ver su tanguita blanca, ya que estaba usando una minifalda.

La segunda foto fue la que más enamoró a sus seguidores, pues la joven se puso en 4 y dejó ver su cola en primer plano. Respecto a esta imagen, Aida Cortés recibió cientos de mensajes y algunos internautas opinaron que su parte íntima se le veía algo oscura.